Homem sai de casa para esperar pagamento e acaba ferido a tiros em Rio Branco

Jadson de Souza Santos, 25 anos, conhecido como “Sapinho”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (14) em frente à sua residência, localizada na rua Jorge Amado, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jadson estava esperando por um pagamento na frente de sua casa, quando foi surpreendido por criminosos que chegaram em um carro modelo Celta de cor branca. Os bandidos efetuaram vários tiros na direção de Jadson, que foi atingido por quatro tiros, sendo que três projéteis acertaram sua perna direita, fraturando o fêmur e a tíbia, e um tiro acertou seu pé esquerdo, onde a bala ficou alojada.

Para não ser morto, Jadson conseguiu correr para dentro de sua casa. Após a ação, os criminosos, sendo um deles identificado como Cauã, fugiram no veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, coletaram as características do carro e dos autores do crime e realizaram patrulhamento na região para prender os criminosos, mas eles não foram encontrados. A polícia acredita que a motivação do crime possa ser a guerra entre facções. Além disso, Jadson tem passagens pela justiça pelo crime de roubo.

O caso será inicialmente investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e depois ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).