Homens sofrem tentativa de homicídio no Segundo Distrito de Rio Branco

Jhony Mendes Pereira, 31 anos, e Lauro Souza de Oliveira, 29, foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (10), na rua Padre José, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jhony e Lauro estavam caminhando pela rua Padre José quando foram abordados por dois criminosos até o momento identificados como Neguinho e Jackson, que seriam irmãos. Os criminosos conversaram com as vítimas sobre furtos de fios no bairro, e Jhony e Lauro negaram a autoria do crime, mesmo assim, foram alvejados por disparos de armas de fogo.

Jhony foi ferido com um tiro nas nádegas e correu até uma igreja evangélica, onde pediu ajuda e uma ambulância foi acionada. Já Lauro também foi atingido, e com medo de morrer, correu da rua Padre José até a travessa São José, onde caiu e pediu ajuda a populares que também chamaram uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e outra de suporte básico. Jhony foi atendido pela unidade de suporte avançado e estava com quadro estável. Lauro recebeu um tiro nas costas e acabou recebendo atendimento da equipe de suporte básico. Mesmo com atendimento rápido, o quadro clínico se agravou e foi necessário pedir apoio da unidade avançada, que continuou o atendimento e colocou uma máscara de oxigênio na vítima devido ao risco do tiro nas costas ter atingido o pulmão de Lauro. Ele deu entrada em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local do crime, isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística e outra guarnição fez ronda na região, mas não conseguiram prender os acusados. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).