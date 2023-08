Horóscopo de setembro: confira as previsões do seu signo

Um novo mês está chegando e, com ele, as previsões para os signos. O que os astros revelam sobre amor, trabalho, família, amigos e saúde? A partir do horóscopo de setembro, é possível traçar o que esperar para os próximos dias.

Horóscopo de setembro para todos os signos:

ÁRIES

Amor

Quer notícia maravilhosa no amor? Pois a energia de setembro está bem boa pra pegar, ficar, namorar e se apaixonar. A partir do dia 3, Vênus volta ao movimento direto no seu paraíso astral e o seu poder de sedução deve ser desbloqueado com sucesso.

Trabalho & dinheiro

É zero marasmo que deseja na profissão? Pois o céu promete um mês pra lá de movimentado. Mas, até o dia 15, com Mercúrio retrógrado na área, será recomendável segurar a impulsividade, ter paciência, agir com cautela e checar seu serviço.

Vejo aqui que tende a exercer um maior impacto em casa. Além da sua enorme energia e dinamismo, tudo indica que vai se preocupar com os parentes e irá mostrar mais diplomacia, cortesia e requinte. Seu signo ainda deve ser o grande responsável pelas tomadas de decisões, porém pode fazer isso com mais jeitinho e menos autoritarismo, respeitando a harmonia. E as amizades, como ficam? Bem, muito bem. É que seu lado direto talvez fique em stand-by e você pense mais em como as suas atitudes podem afetar as pessoas, o que promete trazer mais paz para suas relações. Mais sociável e a fim de diversões, saidinhas, atividades, passeios, festinhas e baladas também devem pipocar e render momentos bem gostosos.

Saúde & bem-estar

A saúde ganha destaque em setembro, graças ao Sol e Mercúrio transitando pela sua Casa 6. Mas como o planeta da comunicação fica retrógrado até o dia 15, sobrecarga e estresse podem derrubar seu pique e trazer perrengues. Boa hora para avaliar seus hábitos e os sinais que o seu corpo está dando. E com o astro-rei ativando seu lado prático, organizado e disciplinado, fazer mudanças eficientes e se cuidar tendem a se tornar seu foco. Setembro também promete ser um mês para dar mais atenção à sua saúde mental e bem-estar. Para um signo tão agitado, talvez seja difícil parar, mas os astros recomendam práticas relaxantes para se acalmar e ficar mais zen.

TOURO

Amor: Quer um amor pra já? Pois seu signo pode aproveitar um dos melhores períodos do ano pra desencalhar! A chuva de bênçãos vem do Sol, que transita pelo seu paraíso astral até dia 22 e promete te deixar sensualizane até não poder mais, e aí deve ser mamão com açúcar conquistar o crush que preenche sua lista de desejos.

Trabalho & dinheiro: Brilhando no setor do trabalho do seu Horóscopo em setembro, Marte traz muita força pra você botar a mão na massa e deixar tudo em ordem.Já o Sol chega no dia 23 na sua Casa 6 e promete fim de mês primoroso.

Família & amigos: Com Vênus voltando ao movimento direto na sua Casa da Família, você pode aguardar um mês bem mais tranquilo e favorável no lar. Com zero preguiça e altas doses de bom gosto, tudo indica que vai saber criar um clima de alegria, harmonia e bem-estar. Só atenção no fim do mês, pois tem risco de instabilidades e até conflitos. Tá amarrado! E como fica o clima com a turma? Deve ir trancos e barrancos. Oxe! É que Saturno e Netuno retrógrados podem bagunçar o coreto, trazendo cobranças, embaraços e decepções que tendem a pesar suas amizades. Mas nada de forçar a barra! Bora exercitar a paciência e o autocontrole, aprender com os erros e dificuldades, mudar e melhorar o que der.

Saúde & bem-estar: Previsões maravilindas para a saúde: cheeeck! Afinal, se depender do céu, você deve contar com mais primor, zelo e perfeccionismo nos cuidados com o seu corpo, organismo e aparência em setembro. Com Marte no modo on na sua Casa 6 o mês todinho e o Sol chegando no dia 23, tudo indica que as suas energias estarão renovadas, embora possa pintar um outro chabu passageiro também. Mas, de quebra, os astros prometem despertar a vontade de conquistar um maior equilíbrio entre o corpo e a mente, e aí pode ser mamão com açúcar criar uma rotina de exercícios e refeições em busca de uma vida mais saudável e tranquila no seu dia a dia.

GÊMEOS

Amor: Tá free? Os contatinhos podem até emperrar nos primeiros dias, mas depois do dia 3 Vênus volta a ficar direto e tende a destravar a sua boa lábia, agitar as paqueras e deixar o caminho livre para o coração do crush. Marte também joga no seu time em setembro e despeja vibes mais do que good.

Trabalho & dinheiro: Segundo o horóscopo de setembro, talvez precise se virar nos 30 na área profissional. É que Saturno e Netuno seguem retrôs no seu Meio do Céu e tendem a trazer um clima mais pesado, com limitações, dúvidas, desordem e frustrações. Tá amarrado! Pode ser hora de botar a mão na consciência, reconhecer a realidade e desenvolver seus talentos de forma construtiva.

Família & amigos – Com o opinômetro afiado, ainda mais na primeira metade do mês, pode causar fuzuê com os parentes. Eita! Ainda bem que o Sol brilha na sua Casa da Família e a retrogradação de Mercúrio acaba dia 15, trazendo energias melhores para as relações familiares. A sinceridade continua on, mas as conversas tendem a fluir melhor e sem grandes chabus. E será que as amizades vão bombar? Tô achando que sim. Com o seu lado ativo, criativo, descontraído e conversador no modo turbo, tudo indica que vai fazer novos contatos em dois palitos e agitar as relações com os amigos que já tem. Sua agenda social promete ficar cheinha de eventos, rolês e programinhas mais refinados também.

Saúde & bem-estar – O gosto pelas coisas boas da vida, prazeres, diversões, atividades físicas e esportes deve ficar nas alturas ao longo do mês, mas tudo indica que você vai contar com os estímulos dos astros para buscar mais equilíbrio nesses momentos, e aí corre menos risco de enfiar o pé na jaca e sentir o seu corpo pedindo arrego. O céu também manda avisar que o seu signo pode se sentir um tanto introspectivo e reflexivo em alguns momentos, sendo um bom período para focar no seu interior, expandir a sua espiritualidade e cuidar da sua saúde mental. Bora reservar um tempo da sua agenda agitada para descansar, relaxar, pensar e até mesmo meditar.

CÂNCER

Amor: Solteirou? Tudo indica que a necessidade de ter um cobertor de orelha vai ficar altíssima, amada e amado. Ainda bem que você deve contar com ótimos estímulos pra se soltar nas conversas e trocas de mensagens, inclusive com alguém de longe.

Trabalho & dinheiro: Vem que tem coisa boa prevista no setor profissional! É que o Sol envia vibrações poderosas pra você se expressar com mais facilidade, foco e praticidade praticamente o mês todo, o que promete te render ótimos contatos, sejam colegas, superiores ou clientes.

Família & amigos: Para o lar, trago previsão arretada de boa. É que Marte tá on na sua Casa 4 durante todo o mês e o Sol passa a brilhar nesse setor no dia 23, trazendo altas doses de gentileza, cortesia, delicadeza e doçura. O resultado? Em vez de fazer drama, seu signo tende a conversar e buscar o equilíbrio. O clima com a família tem tudo pra correr na maior paz. Já com os seus amigos, talvez as coisas não corram nem tão tranquilas nem tão favoráveis em setembro. Júpiter e Urano retrógrados na sua Casa 11 devem trazer imprevistos, dificuldades e até perdas, inclusive de seguidores nas redes sociais. Pode ser hora de se esforçar mais para fazer mudanças e aumentar a conexão com a sua turma.

Saúde & bem-estar: Para os assuntos de saúde, o céu mostra que você tende a se preocupar mais com a sua imagem e, por isso, pode canalizar suas energias para o autocuidado, ter maior equilíbrio em sua vida e se embelezar. O único “porém” é que talvez se perca entre tantas opções disponíveis e fique na indecisão na hora de escolher produtos, tratamentos, atividades ou até alimentos para as suas refeições. Além de dar atenção ao seu exterior, o mês também é indicado focar no seu interior, buscando desenvolver a sua espiritualidade de forma construtiva, seja através da fé, religiosidade, misticismo, etc. e tal.

LEÃO

Amor: Amar tá osso? Olha, como setembro começa com Vênus retrô no seu signo, os primeiros dias podem até ser complicadinhos. Mas depois do dia 3 a fada sensata volta ao movimento direto e promete te ajudar a arranjar contatinhos de A a Z.

Trabalho & dinheiro: O céu de setembro promete sucessos na profissão, mas também traz recados tensos. Com Sol na última semana e Marte o mês todo segurando o impulso de se impor e falar o que vem à cabeça e ativando seu jeito diplomático e charmoso, tudo indica que vai fazer bons contatos, sobretudo se atua com comércio e vendas.

Família & amigos: E o céu dá o recado: você tem tudo pra brilhar em casa, leãozinho – o que chora zero pessoas! Com muito charme, otimismo e boa lábia, pode conseguir convencer a família das suas vontades e conseguir o que quiser. Também tende a tomar a frente das coisas, mas vejo aqui que deve agir com um toque a mais de finesse e diplomacia. Com a turma, você também deve fazer o maior sucesso. Eita, como traz previsão boa! E tudo indica que nem vai precisar correr atrás de ninguém. É que com o seu jeito ainda mais extrovertido, animado e generoso, os amigos, colegas e até desconhecidos tendem a te procurar, mandar mensagens e te convidar para os rolês. Vai e ahaza!

Saúde & bem-estar: Transformações estão previstas ao longo de setembro no setor da saúde, mas vejo aqui que algumas mudanças no seu cotidiano podem ser uma pedra no sapato, enquanto outras tendem a possibilitar regeneração e cura. É que Plutão, em sua longa caminhada retrógrada, segue intensificando tudo e te estimulando a rever o seu cotidiano e hábitos. É hora de agir com responsabilidade e dedicar um tempo maior aos cuidados com o corpo, organismo e mente. Tudo indica que uma energia mais tranquilona vai pintar e te ajudar a desacelerar um pouco, a enxergar outros caminhos e a buscar mais equilíbrio.

VIRGEM

Amor: Tá na luta pra desencalhar? Como Plutão ainda anda para trás no seu paraíso astral em setembro, corre o risco de continuar sendo solteira(o) forçada(o). Deus me free! É que os medinhos tendem a ficar acesos, sobretudo o pavor da rejeição, e aí talvez tenha dificuldade em interagir com os contatinhos com espontaneidade.

Trabalho & dinheiro: Novo mês chegando e os astros estão como? Isso mesmo, jogando no seu time. O Sol brilha no seu signo até o dia 22 e promete trazer não só energia e força pra aguentar o tranco, como também ativar suas habilidades práticas, analíticas e organizadoras.

Família & amigos – A primeira quinzena tende a ser desafiadora no lar, já que seu signo deve se mostrar Sincerão com S maiúsculo. Talvez precise fazer das tripas coração pra não bancar a(o) virginichata(o). Depois pode ser mais fácil resolver os pepinos. Bora usar a força que o Sol traz e mostrar seu lado prestativo pra ficar numa boa com todos. Talvez precise pisar em ovos com a turma também, sobretudo até o dia 15, quando aumenta o risco de mal-entendidos. Ainda bem que seu jeito mais atencioso, confiável e ombro amigo deve contar pontos a seu favor. Só redobre a cautela em rolês, divertimentos e viagem, pois nem tudo pode correr do jeitinho programado, valeu?

Saúde & bem-estar – Tudo indica que a sua alimentação, saúde e bem-estar vão ocupar o primeiro lugar na sua lista de preocupações em setembro. E não devem faltar vitalidade, pique e disciplina pra organizar a sua rotina de cuidados, melhorar a qualidade de suas refeições e reservar um tempo para se exercitar. Mas talvez seja melhor deixar mudanças na aparência ou o início de coisas novas para a segunda quinzena, ok? Bom momento também para fazer uma autoavaliação e trabalhar sua autoestima. Sempre que der, aproveite para tirar um tempo pra ficar só, curtir a própria companhia e fazer o que você mais gosta.

LIBRA

Amor: Tá na pista, librinha? Previ notícias boas chegando no seu futuro amoroso! Com Marte no seu signo o mês todo e o Sol chegando na última semana, você deve entrar no modo charmoso e sedutor. O resultado? Seu celular promete bombar de notificações dos contatinhos te querendo.

Trabalho & dinheiro: No trabalho, Saturno e Netuno seguem retrógrados e podem bagunçar o meio de campo, trazendo responsabilidades, preocupações e dificuldades em suas tarefas de rotina. Mas não tem partida perdida, não, menina e menino de Libra.

Família & amigos – Instabilidades e inseguranças podem pintar e causar tensões no lar ao longo do mês. Talvez seja uma boa hora pra se libertar da dependência familiar e fazer mudanças. Ainda bem que você deve contar com um forte impulso, atitudes flexíveis, diplomacia e muita energia pra buscar uma relação mais equilibrada e harmoniosa com o pessoal. Já para as amizades, trago chuva de bênçãos! É que Vênus volta ao movimento direto logo no dia 3 e as coisas prometem melhorar (e muito!). Tudo indica que a sua vida social vai ficar agitada, com um clima de animação, otimismo, alegria e requinte dominando os seus encontros, bate-papos e saidinhas com a turma.

Saúde & bem-estar – Em setembro talvez precise redobrar a atenção com sua saúde física e rotina de cuidados, buscando agir com praticidade no cotidiano e ficar esperta(o) com receitinhas milagrosas. É que Saturno e Netuno continuam andando para trás na sua Casa da Saúde e trazem alertas de doenças. Crendeuspai! E por fim, também será importante cuidar da sua saúde mental, ainda mais na primeira quinzena. Então, bora ficar longe da muvuca quando der e reservar alguns momentos pra trabalhar o autoconhecimento, investir na espiritualidade e praticar técnicas de relaxamento, como ioga, alongamento ou meditação.

ESCORPIÃO

Amor: Para os assuntos do coração, trago notícias sensacionais, porém alertas de tensão também. Ainda não encontrou a pessoa certa? Vamos de errada mesmo! Brincadeira à parte, o céu manda avisar que decepções afetivas não estão descartadas, já que Saturno e Netuno seguem retrógrados no seu paraíso astral.

Trabalho & dinheiro: Quer dar uma guinada na sua vida profissional? Pois a fada sensata Vênus atende o seu pedido e envia ótimos estímulos, já que logo no dia 3 volta a caminhar toda plena na sua Casa da Carreira e ativa o seu lado extrovertido, criativo e ambicioso.

Família & amigos – Setembro deve ser um mês um bocado tenso em casa, já que pode perder a mão com facilidade, se exceder e arrumar confusão com os parentes. Tudo indica que seu signo vai precisar se esforçar mais pra não ser radical, mandão ou intolerante. Eita! De quebra, mudanças inesperadas podem rolar e te tirar da zona de conforto. Com os amigos, a primeira quinzena talvez seja tensa, com risco de tiro, porrada e bomba! O céu alerta pra maneirar na sinceridade e até repensar certas relações. Mas após o dia 15 o diálogo promete fluir beeem melhor. E com o Sol beneficiando suas amizades até o dia 22, deve contar com gente leal e confiável do seu lado.

Saúde & bem-estar – Vem aí um mês bem bom pra você se cuidar mais, especialmente da sua saúde mental, espiritualidade e bem-estar. Afinal o céu promete muita energia e força, mas também altas doses de delicadeza e jogo de cintura, o que deve facilitar a conquista de um maior equilíbrio na sua vida, tanto em suas atitudes quanto em suas reações emocionais. Os astros te incentivam a controlar os sentimentos negativos e encontrar o caminho para a paz. Reservar alguns momentos de privacidade pra relaxar, meditar, rezar, entrar em sintonia com seu subconsciente e se acalmar promete te fazer um bem danado.

SAGITÁRIO

Amor: Alô, alô, Sagitário! Para os assuntos afetivos, trago notícias melhores do que aviso de 13º caindo na conta. Oxalá! Quer ficar de lovezinho? Pois as chances de curtir novas e incríveis experiências amorosas em setembro são enormes, inclusive com uma pessoa que mora longe ou que faz parte do seu círculo de amizade.

Trabalho & dinheiro: Setembro traz altos e baixos pra carreira. Com Mercúrio andando pra trás na primeira quinzena, há risco de erros e mal-entendidos. Por isso será bom fugir de distrações, ok? Mas passada a retrogradação do astro da comunicação no dia 15, momento perfeito pra se aperfeiçoar, dar andamento aos seus objetivos e fazer mudanças.

Família & amigos – Para os assuntos familiares, trago alertas: condições difíceis e situações estranhas podem pintar aqui e acolá. Mas nada de meter o pé e fugir da responsabilidade, hein! Talvez seja hora de amadurecer, nem que seja na marra, assumir tarefas domésticas, cuidar mais dos seus queridos e fortalecer o vínculo com o pessoal. Já suas amizades devem ir de vento em popa em setembro. Marte promete ativar o seu lado diplomático, animado e cheio de energia, além de te ajudar a aumentar o seu número de contatos e seguidores nas redes. E no dia 23 o Sol ingressa na sua Casa 11 e avisa que a relação com os amigos tem tudo pra florescer e render coisas boas.

Saúde & bem-estar – Sinal de altos e baixos com a saúde em setembro, sagita. É que com a energia retrógrada de Júpiter e Urano bem na sua Casa 6, há risco de surgirem imprevistos, exageros, tensões e perrengues. Os astros também te lembram da importância de ter uma rotina mais saudável. Bora descansar e se cuidar mais, afinal ninguém é de ferro, certo?! Ainda bem que rolam aspectos poderosos no céu que prometem derramar uma chuva de bênçãos. E aí vejo grandes chances de alcançar suas metas, ter sucesso com tratamentos médicos ou terapias alternativas, conseguir se restabelecer rapidinho de algum mal-estar e até conquistar a cura de um mal. Amém!

CAPRICÓRNIO

Amor: Cansou de ser solteira(o) e quer um mozão pra chamar de seu? Com Júpiter e Urano retrógrados no seu paraíso astral, essa pode ser uma missão um tanto quanto difícil, mas não impossível. A dica astral é revisar suas táticas, deixar sua criatividade livre, colocar sua costumeira cautela em campo e aprender mais sobre o crush – bora dar uma stalkeada!

Trabalho & dinheiro: Vejo aqui que você deve exercer sua profissão com mais leveza, finesse e prudência, buscando manter o ambiente de trabalho equilibrado e organizado. É que Marte tá on na sua Casa da Carreira em setembro e te incentiva a se preocupar mais com a imagem que passa para os colegas, chefes e clientes.

Família & amigos: Tô vendo aqui que seu jeito bravo pode arranjar treta no lar. Para as relações familiares sobreviverem em setembro, talvez precise soltar mais o controle e aprender a aceitar a opinião alheia. E fique alerta com fake news e golpes utilizando o nome de parentes, hein! Bora acionar o lado racional e cauteloso que seu signo tem de sobra. O clima também não deve ser lá aquela maravilha com os amigos, já que tem risco de surgirem tretas e dores de cabeça em rolês, conversas, divertimentos, atividades e até viagem com a turma. Para as coisas não desandarem de vez, melhor evitar atitudes individualistas, controladoras e pessimistas, valeu?

Saúde & bem-estar: Setembro te convida a refletir sobre a sua autoestima, rever atitudes e hábitos do seu dia a dia, repensar a forma como você se cuida e investir em transformações. Para um signo tradicionalista como o seu, pode ser uma missão um tanto quanto difícil, mas o momento é propício pra desapegar de costumes que nem fazem mais sentido e dar start em novas práticas, caprica. E tudo indica que também será importante encontrar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Então bora aprender a deixar um tempo livre pra você, seja pra relaxar, conversar com seus queridos, viajar ou investir na espiritualidade.

AQUÁRIO

Amor: Spoiler alert: tem explosão de previsão boa e chances de arranjar um lovezinho! É que com o fim da retrogradação de Vênus no dia 3, tudo deve voltar aos eixos e você pode contar com mais facilidade pra fazer contatinhos, ganhar seguidores e engrenar um relacionamento. Pode pintar paixonite em um rolê, passeio ou viagem.

Trabalho & dinheiro: Para o setor profissional, trago notícias boas e outras nem tanto assim, coleguinha. Começar com o pé direito, já vou avisando que Vênus volta à caminhada direta na sua Casa das Parcerias logo no dia 3 e promete sucesso em associações, fechamento de negócios, contratos e assuntos legais.

Família & amigos – Tudo indica que setembro vai começar bem em casa, mas o clima pode desandar ao longo do mês. É que algumas mudanças prometem ser topíssimas, já outras tendem a trazer um certo nervosismo e insatisfação. Tá amarrado! O céu te estimula a trilhar o próprio caminho, mas alerta: evite extravagâncias ou escapar de suas responsabilidades, tá? Agora uma área que promete ser uma belezura é sua vida social e amizades. Mais extrovertido, otimista e conversador, seu signo deve fazer contatos e amigos fácil, fácil, além de manter tudo em harmonia. Sua popularidade promete bombar, e aí o seu celular talvez toque sem parar com notificações do povo te chamando pra sair ou até viajar.

Saúde & bem-estar – Sua saúde, tanto física quanto mental, deve pedir mais atenção e cuidado em setembro. É que além de bater uma certa preguicinha, talvez o seu signo sinta um maior apego por disciplina, organização e tudo que for prático, e aí você pode resistir um tiquinho a fazer mudanças – o que choca geral, não é? Mas o céu dá o recado: é preciso crescer pra não regredir! E de quebra, te dá a maior força para usar os seus recursos interiores, encarar suas ansiedades e desapegar do que não te faz bem. A vontade de se entregar à solidão vem que vem, então use isso a seu favor, como meditar, fazer um detox mental e se reencontrar.

PEIXES

Amor: Setembro tá on! E promete chuva de bênçãos, só que raios e trovões também! Se sua resposta pra todo mundo ainda é “sim, tô solteiro(a)”, as chances de mudar isso são enormes. O Sol envia vibes mais do que good e ativa sua habilidade em avaliar o terreno antes de pisar, o que deve te ajudar a evitar embustes.

Trabalho & dinheiro: Tá a fim de brilhar no emprego? Sair do desemprego? A hora é esta, meu consagrado/minha consagrada! Vênus sai do modo retrógrado logo no dia 3 e o setor profissional deve voltar a caminhar numa boa. Além de esbanjar criatividade e bom gosto, seu jeito mais expansivo talvez fique on e te ajude a se destacar.

Família & amigos – Previsões maravilindas pra vida familiar? Temos! Com seu lado prestativo e detalhista on, deve se dedicar ao seu lar e queridos, o que promete fortalecer os laços. Mas tem alerta de chabus, sobretudo na primeira quinzena. Bora exercitar a paciência, saber ouvir e ceder quando preciso. E fique alerta com fake news no grupo dos parentes, hein! Para as suas amizades, também tem altos e baixos. Você tende a se identificar mais com alguns amigos e aprofundar essas relações. Porém seu lado anti social talvez apareça. Oxe! Abre o olho, pois gente folgada e dominadora pode pintar e querer abusar da sua boa vontade – não tenha dó de dar block ou unfollow em falsianes e cobronas.

Saúde & bem-estar – Tô vendo aqui que pode começar o mês com a energia e o amor-próprio em queda. Mas fica sussa, pois a partir do dia 3 tudo promete mudar, e pra muito melhor. É que Vênus volta ao movimento direto na sua Casa da Saúde e traz ótimos estímulos para você se valorizar e se cuidar mais, tanto do seu visual quanto do seu organismo. Esbanjando bom gosto, criatividade e otimismo, deve excelentes escolhas. Momento oportuno também pra desacelerar, enriquecer sua autoestima e se conectar com o seu lado espiritual, religioso ou místico. E tenha bastante cuidado com promessas de bênçãos ou curas milagrosas, pois o risco de frustração e decepção não está descartado.