Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quinta

Em que vale a pena acreditar? Bem, se considerarmos as variadas religiões e crenças presentes nas mais diferentes culturas, veremos que não faltam possibilidades de se ter uma crença para chamar de sua. E isso vale até para os que não professam nenhuma religião ou tampouco cultuam um deus ou vários deuses. No fim, mesmo adotando uma filosofia que não dê nome divino ao invisível, todo ser humano tem algo no qual acredita.

Nesta quinta-feira, dia 25, o dia eleito pelos magos e astrólogos caldeus para homenagear o planeta patrono da fé, Júpiter, o céu também tem a Lua Crescente ingressando no signo de Sagitário. Na metafísica astrológica, o signo do arqueiro carrega o simbolismo da eterna e utópica busca pela verdade absoluta para entendimento do universo ou de si mesmo.

Com isso, o astral entrega-se às mais variadas crenças e questionamentos de valores, incentivando a análise e a autoanálise. Em tempos de tanta popularização da astrologia, nada poderia ser mais produtivo para esse momento do que um bom questionamento sobre algumas crenças atualmente tão difundidas, mas que nada guardam em relação ao estudo dos astros. O terrorismo psicológico que muitas pessoas tem feito em relação aos períodos nos quais Mercúrio fica retrógrrado no céu é um bom exemplo.

Desde a quarta-feira, dia 23, até o próximo dia 15 de setembro, o planeta regente da comunicação e do cotidiano parecerá caminhar na direção oposta a da sequência de signos no zodíaco. Observado desde os primórdios da civilização, esse fenômeno astronômico recebeu uma interpretação cultural pela metafísica astrológica. Entretanto, ao contrário da imensa lista de malefícios que muitas pessoas tendem a atribuir a culpa a Mercúrio retrógrado, os aconselhamentos documentados ao longo da história da astrologia a esse respeito não são assim tão dramáticos.

Na verdade, Mercúrio retrógrado pede mais atenção e revisão aos temas regidos por ele. Dessa forma, com olhar mais apurado, é possível aproveitar o período de retrogradação, inclusive, para promover melhorias e aprimoramentos em todas as atividades mercuriais. Por isso, vale a dica: precisa dar uma organizada nos seus horários, limpar gavetas, revistar algum trabalho ou comunicação? Agora é a hora!

Então, cuidado ao tomar para si crenças que podem mais limitar a sua visão de mundo do que ajudar no cotidiano. Afinal, é preciso lembrar que a astrologia é a arte de utilizar os movimentos dos astros em favor – e não contra – as atividades humanas!