Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A união é imbatível

Data estelar: Lua Cheia em Aquário

É muito mais o que todos temos em comum do que aquilo que nos diferencia, mas mesmo assim reverenciamos as diferenças e negligenciamos os espaços públicos, os relacionamentos, os laços de comunhão, aspiramos a sermos únicos e originais a expensas do que nos unifica.

Tememos perder a identidade individual e nos agarramos a ela sacrificando os momentos de comunhão, nos quais a existência adquire sentido e significado maior. Não se trata de sermos todos iguais nem muito menos abrir mão das liberdades individuais em nome da força grupal, se trata apenas de colocar tudo em perspectiva e acomodar as dimensões existenciais em suas devidas proporções.

A força da união é imbatível e pacificadora, enquanto a força individual é bélica e promotora de conflitos intermináveis.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Já que é para fazer, então faça! Ninguém melhor do que você para tomar a iniciativa e quebrar o suspense, porque por piores que sejam os resultados, mesmo assim serão melhores do que ficar esperando algo acontecer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nenhuma ponta solta há de ser deixada para trás, este é o momento da verdade, no qual as promessas, ou se transformam em realidade ou hão de ser abandonadas sumariamente, porque ocupam o sagrado espaço de sua felicidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma pensa estar só e sobrecarregada, mas isso não é verdade, porque quando você der o primeiro passo para realizar suas pretensões, perceberá que há um montão de gente ao seu redor disponível para ajudar e colaborar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora fica evidente o valor da rede de contatos sociais que sua alma andou nutrindo nos meses anteriores, porque neste momento é possível unir forças e trabalhar em conjunto, um evento de rara qualidade e importância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mãos à obra! Sem perder tempo, sem se deter a refletir sobre dúvidas e dilemas, leve à ação suas ideias o mais rapidamente possível, com destreza, para não perder a chance de avançar um pouco mais no caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coloque em prática seus ideais, teste na realidade o alcance desses e veja se não chegou a hora de descartar os que sejam impraticáveis, para que não fiquem produzindo emoções enganosas que são inúteis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Entregar-se com confiança aos mistérios da vida, não é todo dia que a alma está com essa bola toda. Porém, é quando a alma se sente por baixo e intimidada que é melhor se atrever a andar pela vida com confiança.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando as pessoas se entendem elas são capazes de navegar juntas e enfrentar e vencer aquilo que seria impossível quando elas estão em conflito, em discordância. Aproveite este momento, é raro e valioso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar dos mal-estares que sua alma carrega sem solução, não é necessário ficar ruminando queixas que ocupam o lugar que poderia ser destinado a ações alegres e corajosas, porque a vida continua e você vive.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que tudo esteja bem, é necessário que a realização de seus desejos não beneficie exclusivamente a você, mas que seus resultados produzam benefícios para as pessoas com que você se relaciona também. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De todo modo haverá riscos, nada é completamente seguro, porém, isso não significa que sua alma deva ficar cheia de receios e reticências, se abstendo de fazer o que está ao seu alcance neste momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que seja combinado há de ser posto em prática com rapidez, para não perder tempo com especulações sobre acontecer isso ou aquilo. Acontecerá tudo de acordo aos princípios estruturais que norteiam suas ações.