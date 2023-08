Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

PROGRESSO MATERIAL E ESPIRITUAL

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

A História não é gentil com os humanos que brincam de ser supremas divindades, ungidos com a sabedoria de decidir o destino do reino humano e das órbitas celestes, a História demonstra que a glória mundana é transitória e que tudo que sobe acaba caindo, mas mesmo assim o poder mundano continua sendo a armadilha onde uma longa sucessão de incautos continua caindo, convencido com o mesmo convencimento de todos seus antecessores, de que dessa vez será diferente.

O progresso material que não é acompanhado de progresso espiritual é a armadilha que nossa humanidade ainda não desativou, conquistar poder mundano sem avançar na compreensão amorosa de como a Vida de todas as vidas funciona é o abismo onde vão parar todas as boas intenções que pavimentam o caminho do inferno.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Vale a pena reservar mais tempo do que o habitual para sua alma ficar à sós consigo mesma, e refletir com sinceridade sobre tudo que está acontecendo e, principalmente, sobre seu papel no meio de tudo isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É tudo muito diferente de como você imaginou, mas mesmo assim, passado o susto da surpresa, sua alma descobrirá que não perdeu nada, pelo contrário se livrou de planejamentos imperfeitos que só agregariam problemas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A vida chama e sua alma responde. Na prática, isso significa que mesmo que sua alma esteja cheia de receios a respeito de como desempenhará seu papel, ainda assim se lançará à aventura e que a vida tome conta.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A mente sempre chega em primeiro lugar, porque é capaz de se lançar ao futuro e enxergar o que, de imediato, seria impossível comprovar. Por enquanto, se deixe levar pela imaginação e viaje no futuro.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Enriquecem as pessoas que são confiantes, que se entregam aos mistérios da vida com atrevimento, sem se deter diante de dilemas por tempo demais, perdendo as oportunidades de agir, mesmo sem saber os resultados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dizem que seria melhor não tentar agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, mas há horas em que isso é inevitável, dado que as pessoas precisam se entender mesmo que não o queiram fazer. Articulação política e diplomática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria impossível abraçar todas as causas que sua imaginação contempla, nem todos os caminhos é possível trilhar entre o céu e a terra. Melhor escolher algum que pareça mais provável realizar, e seguir em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça sua vontade, como sempre, mas dessa vez seja mais transparente, porque as pessoas não têm obrigação de adivinhar suas reais intenções, e não vale a pena, neste momento, fazer jogo de subterfúgios com elas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Proteja seus interesses e proteja também as pessoas dentro de seu círculo mais próximo, mas cuide para que esse bom sentimento não passe por cima das vontades alheias, porque há de haver lugar para tudo e para todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muito para pensar direito, vale a pena refletir com profundidade e sinceridade sobre os acontecimentos em marcha, de modo a tirar conclusões imparciais que sirvam de suporte para as decisões que precisa tomar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que é seguro desmancha no ar, porque a realidade em andamento é complexa o suficiente para não poder se ter previsão completa de nada. Isso não há de servir para perder a confiança, ao contrário, a confiança é o remédio.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Encare tudo com alegria e boa vontade, porque por piores que sejam os resultados, sua alma está em franco avanço, e esse não é o tipo de situação que há de ser encarada com a angústia apertando a garganta. Isso não.