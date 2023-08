Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Vida para viver

Data estelar: Lua em Aquário quase Cheia

Em ti, por ti e através de ti a Vida de tua vida pulsa com absoluta intenção de se manifestar, encontrando nas vidas além de ti os pontos de apoio para se expressar, conhecer, experimentar e mais tudo que estiver disponível, e ainda o que tiver mais além, desconhecido.

Enquanto isso, nós inventamos uma civilização de medo e repressão, onde é válido viver, desde que respeites todas as regras proibitivas que reduzem o cenário das experiências válidas a um mínimo comum denominador, e se por essas coisas da Vida que pretende se expressar através de ti, tu sentes o chamado a transgredir e subverter esse estado de coisas, pois bem, terás de te atrever a funcionar heroicamente, já que só encontrarás adversidades impostas pelos teus semelhantes, de modo a retornares ao lugar de submissão ao medo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem todas as pessoas que você considera suas amigas ou companheiras do caminho poderiam compreender, quanto menos aceitar, o que você anda pretendendo. Melhor, por isso, manter tudo sob o manto da discrição.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quanto maior a exposição, maior a chance, também, de você receber críticas, as quais desanimariam, porém, se você mantiver a cabeça no devido lugar e aceitar as críticas com indiferença, logo verá que tudo vem por bem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quanto mais ampla seja sua visão de mundo, mais facilmente será para sua alma compreender o andamento da história, porque nada do que acontece atualmente poderia ser julgado com os mesmos parâmetros de antigamente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As suspeitas precisam ser passadas a limpo, mas de uma forma racional, com desapego aos resultados, porque se você investigar os acontecimentos com o mero objetivo de confirmar as suspeitas, nada dará certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os ajustes de contas precisam ser feitos num ambiente de cordialidade, em nome de obter bons resultados, porque se você se interessar mais nos conflitos do que nos resultados, conflitos você terá bastante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Algumas pessoas podem ser úteis e elas serão valiosas por isso, porém, há também pessoas que não têm nenhuma utilidade para você neste momento, mas mesmo assim precisam ser valorizadas, pelo mero fato de existirem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Divertir-se e passar bons momentos, não é necessário investir muitos recursos nisso, apenas aproveitar os bons relacionamentos de companheirismo que já existem em sua vida, e convidar as pessoas a celebrar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Procure finalizar o que está em andamento antes de assumir novos compromissos, essa seria a melhor escolha deste momento, porque de outra forma você corre o risco de provocar uma congestão difícil de resolver.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo pode e deve ser negociado, estenda as conversações, assuma a liderança para conduzir as conversas no rumo de seus melhores interesses. Evite deixar pontas soltas, procure resolver tudo neste momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando você cuida dos seus interesses, mas negligencia aqueles que unem você a outras pessoas, o resultado não é auspicioso, porque cria conflitos e atritos onde, de fato, deveria haver entendimento e colaboração.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esperar que as coisas aconteçam de acordo com seus interesses é uma das opções, mas não a melhor. Melhor mesmo seria você tomar a iniciativa e fazer acontecer suas pretensões. Isso também é possível neste momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite se estender no desânimo, porque essa é uma corrente que anda sendo muito enfatizada por milhões de pessoas no mundo e, por isso, se você se conectar a ela, o pequeno desânimo vira uma onda colossal de imediato.