Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta, 10

Na vida, é preciso dosar os pensamentos na medida certa. Na prática, isso significa deixar a imaginação fluir, mas sem que isso se transforme em uma enxurrada de ideias que levem à ansiedade. Nesta quinta-feira, dia 10, o céu lembra que, na vida, é preciso colocar um filtro em tudo e eliminar os excessos, especialmente no que tange o pensamento.

A Lua Minguante avança pelo signo de Gêmeos, evocando a revisão e a reflexão sobre o fluxo e a quantidade de informação. Sabe aquela tempestade de mensagens e de notificações que pulam no celular toda hora? Então, é importante organizar tudo isso para não acabar sendo vítima do esgotamento.

Até porque, enquanto avança pelos domínios geminianos, a rainha da noite engata uma tensão com os planetas Mercúrio e Marte, ambos no signo de Virgem. É por isso que o astral pede simplicidade e economia no fluxo de informação. É para ser produtivo, mas não para ser obsessivo com aquilo que nem sempre é essencial.

Vale fazer uma avaliação sincera sobre a quantidade de compromissos e a capacidade de cada um se organizar em meio a tanta comunicação e conectividade. Será que não dá mesmo para ficar offline de vez em quando e curtir um mundo mais acessível? A sociedade já vinha cada vez mais conectada nas últimas décadas. Com a pandemia do coronavírus, todo mundo foi forçado a ficar em casa e, então, a dependência eletrônica aumentou exponencialmente.

Claro que as conexões virtuais ajudam – e muito – o dia a dia. Mas é importante que isso não tire o contato direto entre as pessoas. E o mais importante: que a espera pelas notificações e mensagens não acaba se tornando um tormento que demanda respostas imediatas ao menor sinal.

Por isso, lembre-se: é preciso tempo para reconectar-se consigo mesmo. Respire, raciocine e responda no momento oportuno. Afinal, o tempo aqui na Terra é curto demais para deixar de ser vivido em sua integralidade.