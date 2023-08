Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta

Se a Lua Minguante é favorável à introspecção todos os meses, o que dizer dessa fase tão sensível quando a rainha da noite passa justamente pelo signo de Câncer, do qual é regente? Bem, de maneira bem sucinta, pode-se dizer que o astral está pedindo por um colo de mãe nesta sexta-feira, dia 11.

Mas, calma, isso não significa drama. Aliás, muito pelo contrário, pois esse tipo de astral depurativo é excelente para encontrar paz, especialmente para quem quer livrar-se dos excessos! E isso pega em cheio a capacidade de cada indivíduo lidar com os seus sentimentos para que, assim, possa dar o melhor de si aos outros.

Pois não podemos esquecer que relações e relacionamentos, independente do tipo, são sempre uma troca de emoções, sensações e tudo aquilo que toca os sentidos. Afinal, o que seria da vida se não tivéssemos o que causa aqueles arrepios que correm pelo corpo? É nesse sentido que o astral inspira a reflexão e a identificação com quem se sente tocado pelas mesmas coisas.

Até porque, vale lembrar que Vênus, o planeta patrono da beleza, do amor e das artes, já está ausente do céu, prestes a formar uma conjunção exata com o Sol. Em movimento retrógrado aparente, este brilhante vizinho no Sistema Solar abraça o astro-rei cumprindo uma etapa do de um ciclo cheio de magia. E tudo isso acontece no signo de Leão, aquele cujo simbolismo evoca o poder pessoal daquele que está alinhado à própria essência.

Então, é hora de se abraçar para poder correr para o abraço junto a quem tem a capacidade de fazer arrepiar (no bom sentido, é claro!). Dessa maneira, em plena sexta-feira – dia da semana tradicionalmente dedicado a Vênus – o astral abre espaço para tudo o que faz bem para a alma e agrada os sentidos. Sem drama, sem sofrimento e sem excessos.

É só ser natural e entregar-se aos próprios sentimentos, na medida certa!