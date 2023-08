Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta terça (29)

Na arte de viver, é preciso ser flexível e saber ouvir. Há quanto tempo você não sai da sua bolha social? Nesta terça-feira, dia 29, o astral convida você a olhar para além do habitual, buscando identificar aqueles detalhes, temas e pessoas que podem ensinar algo a você, mas nem sempre de maneira óbvia. Sabe aquela coisa de que é com o diferente que a gente cresce? Então, é por aí!

A Lua Crescente já está praticamente toda iluminada, visto que a Lua Cheia acontece na quarta-feira, dia 30. Avançando pelos últimos graus do signo de Aquário, a rainha da noite está aberta a novas ideias, embora também possa gerar incômodo com tudo que remete ao “mais do mesmo”. Ou, simplesmente, pode abrir os olhos para aquelas relações ou padrões relacionais que parecem apenas mudar de endereço.

Em tensão com os planetas Vênus, em Leão, e Júpiter, no signo de Touro, a Lua aquariana lembra que não adianta querer ter novidades nos assuntos do coração se as pessoas e os meios sociais são sempre os mesmos. Há quanto tempo você não abraça uma atividade nova? Aprender algo, além de estimular a criatividade, também ajuda a ampliar o círculo social, abrindo a mente para novas referências.

Não é ótimo fazer novos amigos? Conhecer “crushes” em potencial? Fazer o bom e velho networking? Só que nada disso acontece sem iniciativa e sem vontade de furar as bolhas sociais nas quais a imensa maioria das pessoas vive atualmente. O mundo está cada vez mais complexo, as relações estão cada vez mais digitais, mas isso não pode significar que você mergulhe somente em amores líquidos. Aliás, muito pelo contrário!

Lembre-se de que a semana está só começando, a Lua Cheia que está prestes a chegar é pra lá de especial e que a seta do tempo só tem uma direção: o futuro. Então, mãos à obra! É hora de conhecer gente ou, pelo menos, estar aberto a novas pessoas.

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente – quase Lua Cheia – estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível no céu até praticamente o amanhecer da quarta-feira, dia 30. Em meio à Constelação de Capricórnio, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário.