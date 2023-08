Humorista pega Eliana de surpresa e debocha de Mara Maravilha em momento inusitado

O encontro de Eliana, Xuxa Meneghel e Angélica no Criança Esperança deu o que falar nas redes sociais. Um dos principais assuntos, envolveu a ausência de Mara Maravilha, já que alguns esperavam por essa possibilidade.

Quando a cantora se pronunciou sobre o tema, deixou claro que estava indignada com a repercussão do caso. No meio de todo esse conflito, a ex-contratada do SBT virou motivo de deboche para algumas pessoas nas web.

No último domingo (13), a personagem Narcisa do programa Eliana e causou com uma brincadeira.

Fingindo que estava atendendo um telefone no palco da atração, o humorista deixou todos surpresos. “Amiga, você não sabe quem é? A Mara!”, disparou.

Após ver a reação da comunicadora, o assunto prontamente mudou. “Maiara e Maraisa querem vir aqui contar”, acrescentou o comediante.

A famosa começou a cair na risada, quando afirmou que não entendeu porque o assunto havia mudado. Confira o vídeo abaixo com o momento inesperado:

https://twitter.com/gabscmps/status/1690815482100609024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690815482100609024%7Ctwgr%5Edf03d3ff4f20172ee637bce923c30079349d7249%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frd1.com.br%2Fhumorista-pega-eliana-de-surpresa-e-debocha-de-mara-maravilha-em-momento-inusitado%2F

Mara Maravilha rebateu ataques nas redes sociais após ficar fora do grupo de Eliana, Xuxa Meneghel e Angélica

Depois que começou a ser atacada na web, Mara Maravilha rebateu alguns desses polêmicos comentários. Inclusive, chegou a falar sobre os motivos para esse convite não ter acontecido.

Como a situação acabou saindo fora de controle e as coisas ficando tensas, a apresentadora também mudou suas redes sociais. A página da artista no Twitter agora é bloqueada apenas para seguidores.