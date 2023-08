Hurb segue vendendo pacotes flexíveis, apesar da proibição da Senacon

Igor Britto, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), afirma que a venda de pacotes de viagens sem informação precisa sobre data e empresa que prestará o serviço viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

— Agências e operadoras de viagem são intermediadoras de um serviço. Além de ser ilegal vender um serviço desses sem informar quem efetivamente prestará e quando será prestado, a prática coloca em risco o consumidor, porque pode significar uma especulação, ou até mesmo uma fraude, em casos mais dolosos — diz Britto.

Para o especialista, órgãos federais e locais, como a Senacon e os Procons, já deveriam ter suspendido o funcionamento da empresa, que reiteradamente adota essa prática, causando prejuízos a sua clientela.

Luan Dantas, advogado especialista em Direito do Consumidor, pondera que, mesmo sabendo o mês do embarque, o consumidor continua condicionado à disponibilidade de tarifas promocionais, correndo o risco de não viajar na data informada.

Empréstimo consignado: bancos concedem crédito que o cliente sequer pediu Para ele, essa nova modalidade é um pacote flexível e contraria as determinações da Senacon, que deveria estar fiscalizando a atuação das empresas no setor:

— A dificuldade do Hurb, no caso do pacote flexível, era encontrar voos e hotéis com tarifas promocionais. Isso continua no sistema no “mês fixo”.

No site do Hurb, consta que “os voos e o hotel da sua viagem são definidos de acordo com a disponibilidade do tarifário promocional para o mês selecionados”. E a nota continua: “checamos a melhor opção dentro das condições promocionais e enviamos os voos para o viajante”.

Tem passagem para embarcar no Santos Dumont? Tire suas dúvidas e entenda seus direitos Isso quer dizer, explicam especialistas, que a empresa depende de conseguir bilhetes mais baratos com as companhias aéreas para cumprir seus compromissos com os consumidores.

Já Roberto Kanter, economista e professor de MBAs da FGV, acrescenta que o Hurb dependia de um fluxo constante de demanda para “fazer a bicicleta rodar”. Quando as pessoas pararam de comprar, “a bicicleta caiu”.