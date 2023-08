ICMBio promove novo Processo Seletivo; confira

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu inscrições para um novo processo seletivo destinado a preencher duas vagas temporárias para candidatos de nível fundamental completo ou incompleto, para atuar na Floresta Nacional de Pacotuba. De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Apoio à Gestão do Uso Público – Nível I (1) e Apoio à Gestão do Uso Público – Nível II (1). Os profissionais contratados receberão remuneração mensal que pode variar de um salário mínimo a dois salários mínimos e meio, além de benefícios como auxílio alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio transporte.

Regras para o processo seletivo

Os interessados podem se inscrever entre os dias 4 e 6 de setembro, presencialmente, das 8h às 16h, na sede administrativa da Floresta Nacional de Pacotuba, localizada na Estrada de Monte Alegre, km 1,3, Distrito Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim – ES, ou pelo e-mail [email protected]. A classificação dos candidatos será feita por meio de análise curricular. Informações complementares estão disponíveis no edital completo no site oficial. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses.