Idel Diniz, o lord do Iaco, é homenageado com medalha por Gladson Cameli

O radialista, narrador esportivo e funcionário público Eduardo Reis Ferreira Diniz, 73 anos de idade, conhecido popularmente como Idel, morador ilustre de Sena Madureira, foi homenageado no último dia 6 pelo governador Gladson Cameli. Através do Decreto Nº 4.580, o Governo do Acre concedeu a ele a insígnia no Grau Cavaleiro, do Quadro Especial da Ordem da Estrela do Acre.

A cerimônia se deu justamente no dia em que o Acre comemorou 121 anos da Revolução Acreana. Somente cinco personalidades foram homenageadas.

Nesta terça-feira (8), em entrevista à Rádio Difusora de Sena Madureira, Idel Diniz agradeceu a homenagem e dedicou o momento aos familiares e a todos os munícipes de Sena Madureira.

“Agradeço a Deus, à minha família e a todos os moradores de Sena Madureira. Essa medalha é nossa. Fiquei extremamente feliz. Gratidão também ao governador Gladson Cameli e equipe por esse reconhecimento”, comentou.

VEJA O MOMENTO:

Quem é Idel

Eduardo Reis Ferreira Diniz, 73 anos, nasceu em 13 de outubro de 1949, é conhecido popularmente por Idel ou “Lord do Iaco”. Exímio comunicador e narrador esportivo, esse espirituoso acreano de alma jovem foi um dos fundadores da Rádio Difusora Acreana de Sena Madureira. Filho de seringalistas, nasceu no seringal Baturité, no Rio Iaco, e aos 10 anos mudou-se para a cidade de Sena Madureira, indo na sua adolescência morar em Manaus para concluir seus estudos.

Ao retornar para o Acre, trabalhou com o pai gerenciando os negócios do Seringal Sacado, de propriedade da família. Em seguida, retornou à cidade de Sena Madureira demonstrando além do talento nato, paixão pelo radialismo, lançando nas ondas do rádio o programa “É tempo de amar”, uma inovação na radiocomunicação dos anos 80, que levava aos ouvintes da região do Purus temas que iam desde a intelectualidade a entretenimentos, além de entrevistas com personalidades políticas, artísticas e jurídicas da época.

Entre seus entrevistados estiveram o ambientalista Chico Mendes, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, Jorge Kalume, Mário Maia, Marina Silva, Zezé de Camargo, Roberta Miranda, Margareth Menezes, Amado Batista e Tetê Espindola, entre governadores, parlamentares estaduais e federais do Acre e do Brasil. Também ocupou a cadeira de vereador do município no período de 1979 a 1985.

Durante o governo Orleir Cameli foi diretor-geral da Rádio Difusora Acreana de Sena Madureira, retornando em seguida para Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seu trabalho de origem, e por onde atualmente é servidor aposentado. É casado há 50 anos com a professora Zeneide da Costa Diniz, pai de três filhos e avô de seis netos.

Por seu nível de conhecimento intelectual e saberes acerca de temas universais e por seu humor constante, Idel tornou-se uma das personalidades mais emblemáticas do município que já foi capital do Acre, transitando entre autoridades e pessoas das localidades mais humildes da região.

Conhecedor e transmissor da cultura amazônica ao seu próprio modo de comunicar acerca da história oral do Brasil e do Acre, mais precisamente de Sena Madureira, é reconhecido por sua contribuição social na comunicação do rádio como meio de difusão e cidadania entre toda população senamadureirense por sua atuação durante décadas na trajetória do município de Sena Madureira.