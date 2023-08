Idosa morre após ser empurrada por homem; veja vídeo

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem de altura mediana, com tênis, bermudas escuras e camiseta vermelha, mas o rosto dele não aparece nos registros. No vídeo, a idosa aparece caminhando e logo em seguida é surpreendida sendo jogada na calçada. Por causa da queda, Marília também bateu com a cabeça no asfalto.

De acordo com a polícia, a vítima voltava para casa quando foi atacada. A família registrou o caso no último domingo, após a morte da idosa no início da tarde. Ao “Bom Dia Rio”, da TV Globo, o irmão de Marília, Celso de Carvalho, afirmou que a família não teve assistência por parte de parentes do homem.

— O que aconteceu foi um assassinato. Ele pode ser maluco, pode ser o que for, mas redundou em morte da minha irmã. Está capitulado no código penal, artigo 129, parágrafo terceiro, lesão corporal seguida de morte. Agora, o que mais estranhou é que a família dele, que já tem uma pessoa doente, que já vive em sofrimento, não parou para dar um tipo de atendimento, até para pedir desculpa. Não pediu nada. O irmão seguiu com ele, normalmente andando, e ela ficou sendo atendida pelos camelôs da rua até me chamarem na minha casa — disse.