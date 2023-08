Idoso passa por procedimento após ingerir osso de galinha e ficar preso no esôfago

Um caso curioso aconteceu na última quinta-feira (17) em Cruzeiro do Sul. Um idoso de 85 anos deu entrada no Hospital Regional do Juruá, após ser encaminhado de Tarauacá, em decorrência da ingestão de um osso de galinha, que ficou preso na região do esôfago do paciente.

O ancião precisou passar por uma endoscopia terapêutica para retirada do osso. Ele foi encaminhado às pressas ao hospital por conta do risco de perfuração do esôfago. O médico cirurgião Dr. Marlon Holanda foi o responsável pelo procedimento.

Segundo Marlon Holanda, a retirada do osso aconteceu com a quebra do objeto, sem necessidade de cortes. “O procedimento foi bem tranquilo e rápido. O paciente ainda ficou internado no Hospital do Juruá por causa do desenvolvimento de uma perfuração tardia, visto que tinham algumas lacerações no esôfago. Felizmente, o paciente encontra-se estável, sem nenhum risco e sintoma”, disse o médico.

O cirurgião recomendou, ainda, o auxílio de um tutor para crianças e idosos durante a alimentação, em especial àqueles com baixa visão ou problemas de deglutição.

Com informações O Juruá em Tempo.