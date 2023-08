IF Games vai ter 116 atletas na disputa de 4 categorias em Cruzeiro do Sul

Vai ser disputado no sábado (2), e domingo (3), na Vila Olímpica, de Cruzeiro do Sul, mais uma edição do IF Games de Crossfit. A competição terá 112 atletas nas categorias Beginners, Scaled, Amador e RX.

“Fechamos todos os detalhes do evento. Os melhores acreanos estarão em Cruzeiro do Sul e isso serve para mostrar a força da modalidade. O IF é uma das principais competições do Norte”, disse o treinador Ícaro Fabian.

Fábio Broco

O narrador Fábio Broco, um dos principais do Brasil, estará em Cruzeiro do Sul e será uma atração a mais no evento.

“Estamos trabalhando para melhorar o IF a cada temporada. O Games é um dos principais eventos esportivos do município”, comentou Ícaro Fabian.