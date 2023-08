Ifac promove TechWeek com Olimpíada Brasileira de Robótica e torneio em Rio Branco; VEJA

Foi realizada no Via Verde Shopping a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A competição aconteceu na última sexta-feira (25) e reuniu estudantes de todo Ensino Fundamental e Médio do Estado do Acre, durante a programação do TechWeek, voltado para a tecnologia da informação e comunicação, realizado pelo Instituto Federal do Acre (Ifac) em Rio Branco. O evento teve início na quarta-feira (23) e se encerra neste sábado (26), no Via Verde Shopping.

As equipes compostas por 4 estudantes e treinadas por 1 tutor, professor da instituição que o time representa, competiram entre si, que resultou em dois times vencedores.

A competição, divida em dois níveis, teve como vencedora do nível 1 (até o 8º ano), a equipe de alunos do Colégio Militar de Rio Branco. Já no nível 2, o time vencedor foi o CodeWarriors, do Instituto Federal do Acre (Ifac),composta por alunos dos curso de nível médio de Informática para Internet e Redes de Computadores do Campus Rio Branco.

A etapa estadual foi organizada pelo Ifac que elaborou uma competição na qual foi simulado um ambiente de desastre e os robôs tiveram que percorrer os obstáculos e resgatar vítimas, simuladas por bolinhas de papel na última etapa da disputa.

As duas equipes vencedoras da etapa estadual irão representar o Acre na etapa nacional, que acontece em Salvador, Bahia, no mês de outubro.

Neste sábado acontece também um torneio de programação, com estudantes de várias instituições do Acre, no Via Verde Shopping, como parte da programação da TechWeek.