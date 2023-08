Igor Oliveira avalia nomes para assumir o comando do Galvez

Ulisses Torres, Zé Marco, Wemerson Campos e Márcio Figueiredo (Faísca) são alguns dos nomes avaliados pelo presidente do Galvez, Igor Oliveira, para assumir o comando da equipe profissional na temporada de 2024.

“Estou conversando com os profissionais. Teremos um treinador acreano no comando do Galvez no Estadual de 2024”, comentou Igor Oliveira.

Decisão até segunda

Igor Oliveira pretende definir o nome do treinador até segunda, 28, e começar o planejamento. “Teremos uma temporada difícil. Não temos cotas de competições nacionais e perdemos patrocinadores. Precisamos encontrar soluções e o novo treinador virá sabendo das condições”, avaliou o presidente.

Apoio do governo

Igor Oliveira espera o apoio do governo para o futebol profissional em 2024. “Temos recursos prometidos para receber de 2022 e 23. Essa pode ser a salvação para a próxima temporada. Precisamos ter o apoio do Estado. O Galvez é uma das equipes que faz um trabalho social nas suas categorias de base e isso precisa ser visto e valorizado”, afirmou o dirigente.