Imagens fortes: Andressa Urach tatua o ânus e frase surpreende

Andressa Urach já havia revelado que decidiu fazer uma tatuagem na região anal. Fazendo mistério sobre o conteúdo, a influenciadora deixou para revelar o resultado aos seus assinantes da plataforma Privacy. Acontece que o vídeo do momento vazou e já está viralizando nas redes sociais.

Na imagem, Urach aparece deitada de bruços na maca. O filho da modelo, Arthur Urach, é quem faz a filmagem do momento. Ele mostra exatamente a hora em que uma frase inusitada é escrita na entrada do ânus da mãe: “Faz Pix”.

A tattoo foi feita por Sabrina Boing Boing, que também resolveu tatuar a região íntima. “Surgiu essa ideia em uma conversa minha com a Andressa. Como eu nunca tinha feito em ninguém a tatuagem lá. Gosto muito de saber a sensação porque é um lugar muito diferente”, disse ela nesta semana ao contar a novidade.

Assista!

Vestida de Branca de Neve, Andressa Urach faz sexo com anão e vídeo viraliza

Esse não é o primeiro vídeo chocante de Andressa Urach que vaza da plataforma de conteúdo adulto Privacy. No último fim de semana, uma cena da modelo vestida de Branca de Neve e realizando o fetiche de ter relações sexuais com um anão viralizou. A filmagem também oi feita pelo próprio filho da ex-Fazenda, Arthur Urach.

Na última sexta-feira (11/8), a ex-Miss Bumbum já havia compartilhado algumas fotos com Pistolinha, que aparece nas cenas de sexo. “Amei os momentos com um homem pequeno”, escreveu ela.

Nos stories, ela também mostrou que estava em um quarto de motel, acompanhada do filho e de seu assessor. Na ocasião, ela contou que Arthur a gravaria nos conteúdos.

“Alugamos um quarto bonito para fazer a gravação do meu conteúdo no Privacy e hoje vou ter duas câmeras”, disse, demonstrando entusiasmo. “Olha quem veio comigo”, falou ao mostrar o filho. O DJ embarcou na vibe da mãe: “Isso vai dar o que falar”. Andressa Urach concordou: “Vai dar o que falar, como diz o Arthur. Arthur e Anderson vão gravar para mim hoje. Vocês não têm noção do que estamos preparando”.

Nas redes sociais, o conteúdo vazado da plataforma deu o que falar e dividiu opiniões. “Ainda bem que o pai pegou a guarda do outro filho. Fim dos tempos e triste demais ver uma mãe e filho chegarem a esse ponto de escrotidão”, detonou uma pessoa. “É um absurdo tão grande que não sei nem o que falar”, disse outra. “Povo criticando, mas tá lá procurando os vídeos no off (risos)”, completou uma terceira.