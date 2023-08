Incêndio de grandes proporções destrói Estação de Tratamento de Esgoto

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a Estação de Tratamento de Esgoto no início da tarde deste sábado (5), na rua São Marcos, no residencial Jardim Europa, em Rio Branco. Segundo informações de populares, incêndio pode ter sido criminoso.

As chamas consumiram várias caixas de tratamento de esgoto, bem como uma parte da vegetação, além de muito material de restos de obras que também foi depositado no local.

Durante o incêndio, era possível ver a fumaça a quilômetros de distância e, com o vento forte, as chamas quase atingiram uma residência de madeira que estava próxima ao local.

Com uma ação rápida das guarnições de salvamento e combate a incêndio do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, o fogo foi controlado e o rescaldo foi feito. Residências e uma grande área de mata foram preservadas.

A causa do incêndio será investigada e um laudo pericial deve ser confeccionado até 30 dias, tendo em vista que os equipamentos que foram queimados são patrimônio do estado.