Independência derrota Andirá e conquista classificação no Estadual

O Independência derrotou o Andirá por 2 a 1 na tarde desta terça, 22, no Florestão, e conquistou a classificação para a segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17.

Na outra partida da rodada, o Rio Branco goleou o Vasco por 4 a 0 a 3ª colocação no grupo A com 6 pontos.

Fecha na sexta

A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 será fechada na sexta, 25, com uma rodada dupla. O Santa Cruz joga contra a Adesg e o Galvez joga contra o Sena Madureira. Os resultados das partidas irão definir os confrontos da segunda fase do Estadual.