Independência e Andirá fazem confronto pela classificação

Independência e Andirá se enfrentam nesta terça, 22, a partir das 14h45, no Florestão, e fazem um confronto direto por uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17.

O Tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate para conquistar a classificação.

Na outra partida da rodada, o Rio Branco joga contra o Vasco. As duas equipes estão classificadas e quem vencer vai terminar na 3ª colocação do grupo A.

Fase decisiva

A primeira fase do Estadual Sub-17 termina na próxima sexta, 25, e a fase decisiva da competição começa na quinta, 31. Os jogos serão eliminatórios e quem vencer segue na disputa do título e pela vaga na Copa do Brasil na temporada de 2024.