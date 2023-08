Indígenas fazem desfile de artesanato e apresentação cultural chama atenção na Expoacre

A Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete) levou para a Expoacre uma vasta programação envolvendo o empreendedorismo acreano e o etnoturismo. Na quarta noite de feira, que aconteceu na última terça-feira (1), os indígenas foram destaque em diversas atividades.

No Galpão do Empreendedorismo, aconteceu um desfile de moda indígena com os Yawanawa, Apurinã, Huni Kuin e Puyanawa, com participação especial do secretário de Turismo, Marcelo Messias, e da diretora de povos indígenas, da Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (SEPI), Nedina Yawanawa.

Ao ContilNet, o secretário de Turismo falou sobre o etnoturismo e como está em alta no Brasil e no mundo. “Nós sabemos que não é todo mundo do estado que tem a facilidade de ir em uma aldeia vivenciar a cultura indígena. Então, a ideia da secretaria foi justamente trazer para o parque essa facilidade dessa vivência, de conhecer um pouco mais da cultura indígena”, disse.

Na Oca Indígena, localizada próximo à Arena de Rodeio, aconteceu uma apresentação cultural indígena.

Veja as fotos das duas agendas, feitas por Juan Diaz para o ContilNet: