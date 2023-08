Ingrid Guimarães revela ter sofrido aborto durante gravações de filme

A atriz Ingrid Guimarães revelou que sofreu um aborto aos 40 anos, durante as gravações do filme Loucas para Casar, lançado em 2014. Em conversa com o programa Desculpa Alguma Coisa, do UOL, ela abordou a chegada aos 50 anos e se emocionou.

“Eu perdi um bebê no meio de um filme. Foi no Loucas para Casar. Tanto que eu não consegui nem fazer o 2, porque tem uma lembrança para mim muito forte. Eu estava grávida, o diretor sabia, e ninguém mais”, contou ela.

Ingrid Guimarães faz desabafo sobre aborto que sofreu aos 40 anos pic.twitter.com/CovECDtYWX — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 17, 2023

Ingrid ainda disse que, apesar de a perda do bebê não ter sido causada pelo trabalho, chegou a se culpar pelas cenas que fez durante a gravação da produção:

“Eu tinha que fazer cenas em que ficava pendurada. Fiquei tentando me poupar. Mas [a perda] não teve nada a ver com eu ter trabalhado muito, perdi por má-formação. Mas até você se convencer disso, você se culpa o tempo inteiro.”

“Eu estava no auge, tinha conseguido meu sonho, que era fazer protagonista de cinema. Então eu não queria parar. Trabalhei grávida da Clara até os 8 meses, fazendo novela, super tranquilo. Mas eu tinha 36. Uma mulher de 40 é uma mulher de 40. Me arrependo de não ter baixado minha bola na época, de não ter negado algumas coisas”, completou.

Ingrid ainda disse que gostaria de ter tido outro filho: “Mas é uma questão que já resolvi, fiz muita constelação familiar. Trabalhei muito o processo terapêutico de não ter [outro filho]”.