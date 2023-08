INMET emite alerta de baixa umidade do ar com grau severo para o Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta quinta-feira (3), um alerta com grau de severidade, de perigo potencial de baixa umidade do ar para o estado do Acre.

Segundo o boletim, a umidade relativa do ar irá cair significativamente a partir das 12h desta quinta, variando entre 30% e 20% e deve permanecer nessa média até às 19h.

Na região do baixo Acre, que corresponde aos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco, não chove há 37 dias. Diante disso, o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) confirma que o estado deve enfrentar um verão de seca severa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), afirma que o nível ideal para o organismo humano deve oscilar em pelo menos 40% a 70%. A baixa umidade provoca ressecamento das mucosas, risco de infecções respiratórias e desidratação pelo ar seco.

Nesse período é recomendável o consumo de bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre entre 11h e 15h, sempre que possível, se manter em locais protegidos do sol, utilizar umidificadores, vaporizadores, tolhas molhas, ou recipientes com águas nos ambientes.

Previsão do Tempo

Segundo o site O Tempo Aqui, nesta quinta-feira (03) a previsão é de tempo quente com calor intenso, sol e poucas nuvens, no Acre. A probabilidade de chuvas é baixa, porém, caso ocorram, serão rápidas e pontuais.