Inscrições para Rainha do Rodeio 2023 na Exposena Rural Show encerram nesta quarta

As inscrições para o concurso de Rainha do Rodeio 2023, um dos pontos altos da aguardada Exposena Rural Show encerram nesta quarta-feira, 30 de agosto. O evento, que já se tornou uma tradição na região, promete agitar o público com competições de rodeio, shows musicais e uma variedade de atrações.

As inscrições para concorrer ao título de Rainha do Rodeio estão abertas desde terça-feira (28) e irão até o dia 30 deste mês. As jovens garotas interessadas em participar devem ter a partir dos 16 anos de idade e a coragem de representar a energia, a tradição e a autenticidade que cercam o mundo dos rodeios.

O grande evento está programado para acontecer entre os dias 20 e 24 de setembro, proporcionando cinco dias de emoção e entretenimento para os moradores locais e visitantes.

Uma das novidades deste ano é a escolha do palco: a antiga pista de pouso da cidade será transformada em uma arena vibrante, onde a tradição e a destreza dos rodeios ganharão vida. A atmosfera única promete transportar o público para um mundo de adrenalina, competição saudável e celebração das raízes rurais.

Além das competições de montaria em touros e cavalos, a Exposena Rural Show contará com uma série de atividades e atrações para todas as idades. Desde barracas de comida tradicional até apresentações musicais de artistas locais e renomados.