Irmãos capturam peixe gigante de 80 kg durante pesca no interior do Acre

Nessa época do ano, a captura de peixes de diversas espécies vem sendo registrada com frequência nos municípios do Acre. Recentemente, dois irmãos tiraram a sorte grande e conseguiram fisgar um filhote de 80 quilos no Rio Purus, cidade de Manoel Urbano.

De acordo com informações, a pesca exitosa não se deu com tarrafa nem malhadeira. Eles estavam utilizando a tradicional linhada quando capturaram o peixe grande.

Com experiência de pesca, os dois irmãos tiveram bastante paciência para retirar o filhote de dentro do Purus e depois usaram um pedaço de madeira para carregá-lo até a região central do município.