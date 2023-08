Irmãos morrem no mesmo dia e pela mesma doença no mesmo hospital na Paraíba

O primeiro a morrer foi Eduardo, que morreu à 0h40 de sábado, segundo boletim médico. João Antunes Neto conta que foi ele quem o levou ao hospital no último dia 15, e foi ele quem o acompanhou até a hora da morte.

Já o outro irmão, Francisco, passou mal durante o sábado pouco depois de saber da morte do irmão. Ele foi levado ao mesmo hospital, onde deu entrada pela manhã, quando o corpo de Eduardo ainda estava sendo liberado do hospital. Ele morreu às 23h.

Segundo informou o hospital à coluna, os dois “faleceram de neoplasia [câncer].” Francisco tratava de um câncer de intestino. Já Eduardo, ao descobrir a doença, já tinha tumores no fígado e no reto. Eles faziam tratamento de quimioterapia em João Pessoa e Fortaleza, respectivamente.

Os dois tiveram os corpos sepultados no Cemitério Público de Santa Cruz, onde moravam: Eduardo, ainda no sábado; e Francisco, já no domingo.

A morte dos dois causou comoção na cidade, e a prefeitura decretou luto oficial. Eles tinham cinco irmãos, além dos pais vivos. Eduardo ainda deixou três filhos órfãos.