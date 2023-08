Itália: homem morre após ser esmagado por milhares de peças de queijo

Na Itália, um homem de 75 anos morreu após ser esmagado por diversas peças de queijo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o italiano Giacomo Chiapparini teria sido atingido por milhares de peças de queijo após uma prateleira desabar em um armazém.

De acordo com informações do portal Sky News, a estrutura que armazenava as rodas de queijo do tipo Grana Padano tinham mais de 10 metros de altura. O colapso de uma das prateleiras teria gerado um efeito dominó.

O acidente ocorreu na região de Romano di Lombardia, no sul de Bérgamo, nesse domingo (6/8). De acordo com um dos bombeiros envolvido no resgate, a operação para retirar o corpo do idoso de baixo da pilha de peças de queijo levou cerca de 12 horas.

O homem, que atua no ramo desde 2006, estaria inspecionando os materiais, quando a estrutura caiu sobre ele. Uma das linhas de investigação aponta que uma máquina que roda as peças de queijo pode ter se mexido e causado o desmoronamento.