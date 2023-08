Ivan Mazzuia comanda treino técnico e faz ajustes no Atlético

O técnico Ivan Mazzuia comandou um treino técnico na tarde desta sexta, 4, no campo B da Federação de Futebol, e realizou ajustes no Atlético visando o jogo de estreia no Campeonato Estadual. O primeiro confronto da equipe será contra o Plácido de Castro na segunda, 7, às 15 horas, no Florestão, contra o Plácido de Castro.

No fim de semana

As meninas do Atlético trabalham neste sábado, 5, e no domingo, 6, no Frotão, e fecham a preparação.

A meia Geice não conseguiu embarcar para Rio Branco e será desfalque no jogo de estreia.

Atlético é favorito

Um dos favoritos ao título, o Atlético realizou investimentos para disputa do Estadual. O título vale uma vaga nas competições nacionais em 2024 e esse é o principal objetivo.