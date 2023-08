Ivan Mazzuia deixa o comando Atlético com equipe classificada

Ivan Mazzuia não é mais treinador do Atlético. Mesmo com uma campanha com 4 vitórias e 2 empates e a equipe classificada para semifinal do Campeonato Estadual, o treinador deixou o cargo após a goleada contra o Rio Branco na tarde desta segunda, 28, no vestiário do Florestão.

“Tenho 13 anos de futebol e passagens por Red Bull e Santos como analista de desempenho, cursos de treinador pela CBF. Não aceito interferência no meu trabalho e por isso é melhor sair”, comentou Ivana Mazzuia.

Relação desgastada

A boa relação de Ivan Mazzuia com a diretora Neila Rosas começou a ocorrer pelas opções para montagem da equipe. O ápice do desencontro de ideia ocorreu no empate com Sena Madureira, mas a situação foi contornada. Após a partida contra o Rio Branco, não.

Neila vai assumir

Neila Rosas voltará ao comando da equipe para o duelo semifinal. O elenco foi montado para tentar a conquista do título e o Atlético conseguiu o primeiro objetivo, garantindo uma vaga na semifinal.