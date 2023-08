Jade Picon e Chay Suede causam nos bastidores do Criança Esperança

A participação de Jade Picon e Chay Suedee no Altas Horas especial para o Criança Esperança, comandado por Serginho Groisman, causou um mal-estar em quem estava nos bastidores. Os dois atores resolveram não acatar um pedido da produção e, por isso, destoaram dos outros artistas que estavam no programa.

Mas calma, querido leitor, que a gente explica. A coluna descobriu, com exclusividade, como tudo aconteceu. Os artistas foram divididos em grupos: o primeiro time já iniciou o programa no famoso mesão, todos com a blusa da campanha, convocando a população para fazer doações, e os demais foram dando entrevistas em dupla, usando seus looks próprios.

Acontece que o combinado com a produção era que, ao final da entrevista, todos deveriam colocar a camisa para ir atender às ligações dos telespectadores. Mas a surpresa da noite ficou por conta de Jade Picon e Chay Suede, que se recusaram a usar a roupa da ação social e toparam apenas colocar um broche nos looks usados para dar entrevista.

Se o problema era aparecer o tempo todo com o “uniforme”, não bem é essa a questão, já que muitos dos artistas se trocaram depois de atenderem suas ligações no famoso mesão para poderem conversar com o apresentador. Que coisa, não? Por que será que só os dois se recusaram a usar a camisa?

Opinião de Chay sobre atuação de Jade

Jade Picon foi alvo de duras críticas desde que foi anunciada como atriz contratada da Globo. Agora, com a estreia da trama Travessia, novela das 21h, escrita por Gloria Perez, o galã Chay Suede decidiu falar o que pensa publicamente sobre situação sofrida pela influenciadora e nova atriz.

“Quando eu recebi o convite para fazer Rebelde eu nem imaginava o que fazia um ator. Claro que eu sabia que um ator interpretava um personagem, mas eu não fazia ideia de como funcionava a dinâmica de trabalho, de como funciona o ofício, das coisas que eu precisava aprender e reaprender todo dia”, começou Chay Suede.

Se comparando a colega de elenco, que está em sua primeira novela, Chay é categórico: “Sofri alguma retaliação por não ser ator, mas não foi nessa proporção. O fato é que eu fiquei esperando lembrarem disso, porque eu realmente não era ator. Foi um convite e através dessa primeira oportunidade eu descobri minha profissão”, afirmou o galã da Globo.

Cena de sexo entre Chiara e Ari em Travessia viralizou

No fim do ano, finalmente aconteceu a primeira cena de sexo entre Chiara e Ari em Travessia. A primeira noite de amor dos pombinhos virou assunto nas redes sociais após sua exibição. Os personagens interpretados por Chay Suede e Jade Picon apareceram na telinha da Globo completamente nus, fazendo a temperatura subir na trama escrita por Glória Perez.

“Nunca mais vou reclamar da atuação de Jade Picon depois dessa cena dela com Chay Suede no apartamento, meu Deus, que autocontrole é esse”, brincou um internauta no Twitter. “Jade Picon e Chay Suede, dois grandes gostosos na minha TV, obrigada Glória Perez”, escreveu outro telespectador de Travessia na rede social do passarinho azul.