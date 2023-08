Jennifer Lopez renovou seu bronzeado durante passeio de iate pela Costa Amalfitana, na Itália. A artista combinou um biquíni branco com um lenço colorido que protegeu o seu cabelo do sol e do vento durante o passeio. As fotos foram publicadas pela agência de notícias neste sábado (12), mas foram tiradas na sexta-feira (10).