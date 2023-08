“Jogada como um saco de lixo”, diz irmã de jovem estuprada após show

A família da jovem que foi estuprada em Belo Horizonte no último domingo (30/7) criticou o comportamento do motorista de aplicativo que a deixou desacordada na rua e dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante o crime. O depoimento foi dado em entrevista programa Encontro da TV Globo, nesta terça-feira (1º/8).

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso da jovem que foi estuprada após ser tirada do carro de aplicativo e abandonada desacordada no meio da rua em Belo Horizonte (MG), na madrugada do último domingo.

“Nós vamos ter que catar os cacos da minha irmã para conseguir colocar ela de pé de novo. Minha família está destruída, completamente desestruturada”, disse Kelly, irmã da vítima, em entrevista para TV Globo.

“Jogada como um saco de lixo”

Na entrevista, além de criticarem o descaso do motorista de aplicativo que deixou a jovem desacordada no meio-fio, os familiares também questionaram o fato de outra pessoa ter aparecido para ajudá-lo a deixar a vítima sozinha na rua.

“Quem é essa pessoa? Ele chamou por telefone? Porque eu não vejo uma pessoa qualquer parando e ajudando alguém como se estivesse desovando uma pessoa. Minha irmã foi jogada ali como um saco de lixo”, disse a familiar da vítima ao programa da TV Globo.

A 99Pop suspendeu o motorista. De acordo com informações do UOL, a empresa tomou a decisão como precaução, enquanto ocorre a investigação da Polícia Civil. “A 99 lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida.

Além disso, os familiares também criticaram a atuação do Samu no dia do ocorrido. A ambulância foi acionada por volta das 7h após uma mulher ver a jovem desacordada em um campo de futebol.

“O Samu foi até o local, viu que ela estava com a calça arreada até o joelho, desacordada. Acordaram minha irmã, atordoada, seminua, e ela pediu pra levar em casa. […] Eles falaram que não podiam fazer isso, só levar no hospital”, contou a irmã da vítima.

Entenda o caso

Segundo informações iniciais, a mulher estava em um show do cantor Thiaguinho, no Mineirão, onde teria bebido muito. Para ir embora, um amigo da vítima pediu um carro de aplicativo para ela ir embora sozinha.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro de aplicativo chega à porta da casa da vítima, por volta das 3h. Após o motorista tocar o interfone diversas vezes sem sucesso, por volta das 3h10, ele pede ajuda de um pedestre que passava pelo local e tira a mulher de dentro do carro. Ela é deixada sentada, no meio-fio, encostada em um poste.

O motorista permanece no local por mais alguns minutos e toca o interfone mais uma vez. Sem ser atendido, ele vai embora e deixa a jovem sozinha e desacordada.

Como mostram imagens de câmeras de segurança, logo depois de o motorista de aplicativo ir embora, às 3h22, um homem aparece na rua e carrega a mulher pelo ombro por alguns quarteirões. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi levada até um campo de futebol, onde teria sido estuprada.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante o homem, de 47 anos, por estupro de vulnerável. Na manhã dessa segunda-feira (31/7), ele foi encaminhado para o sistema prisional do Estado e está à disposição da Justiça.