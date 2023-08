Jogo clássico de terror vai ganhar nova versão em 2023; saiba mais

Vale destacar que o título original é conhecido como o primeiro survival horror em 3D, sendo uma enorme influência na época. A Pieces Interactive e THQ Nordic já lançaram, em maio de 2023, Alone in the Dark Prologue, um jogo curto e gratuito que atua como um teaser para o reboot. Conheça, a seguir, mais detalhes sobre o lançamento.

História de Alone in the Dark

O reboot de Alone in the Dark promete manter os elementos da versão de 1992, mas os trailers e imagens indicam que o roteiro estará um pouco mais complexo, além de ter novos lugares para explorar. O jogo original é ambientado no estado da Luisiana, nos Estados Unidos, durante o ano de 1924. O cenário principal é a mansão Derceto, onde o artista Jeremy Hartwood supostamente cometeu suicídio.

Sua morte acaba sendo alvo de dúvidas, já que muitos acreditavam que a mansão fosse assombrada por espíritos malignos. Os protagonistas da trama são Edward Carnby, um investigador que vai atrás de um raro piano dentro do local, e Emily Hartwood, sobrinha de Jeremy que tenta descobrir a razão do suicídio de seu tio.

No decorrer da história, é revelado que a mansão Derceto já foi a casa de Ezechiel Pregzt, um pirata morto que manteve seu espírito no local para encontrar um hospedeiro. Se o jogador for derrotado, Pregzt cumpre seu objetivo. Caso contrário, o jogador consegue eliminá-lo ao colocar fogo na mansão.

Gameplay de Alone in the Dark

Em Alone in the Dark, os jogadores poderão utilizar armas de longa distância ou corpo a corpo que encontrarem pelo caminho. Além disso, haverá mais áreas para serem exploradas em relação ao jogo original, como a cidade ao redor da mansão. A fórmula clássica do survival horror será mantida, com poucos recursos para o jogador durante a gameplay. Assim, é necessário calcular bem o uso dos seus equipamentos para não entrar em apuros.

Diferentemente do game original, a câmera em terceira pessoal será no estilo “over the shoulder” (sobre o ombro), popularizada em Resident Evil 4 e, eventualmente, nos remakes da franquia da Capcom. O reboot promete modernizar completamente a jogabilidade de Alone in the Dark para os dias atuais.

Requisitos mínimos de Alone in the Dark

Alone in the Dark ainda não teve seus requisitos divulgados de forma completa. Porém, é possível utilizar como referência o Alone in the Dark Prologue, jogo teaser gratuito lançado em maio de 2023 pela mesma desenvolvedora. Veja quais são os requisitos na tabela abaixo:

Alone in the Dark Prologue – Requisitos Mínimos Requisitos Mínimos Configuração Recomendada Sistema Operacional Windows 10, 64 Bit Windows 10, 64 Bit Processador Intel Core i5-8400; AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700K; AMD Ryzen 5 3600 Memória RAM 8 GB 16 GB Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 970 8GB; AMD Radeon RX 570GB NVIDIA GeForce GTX 2060 8GB; AMD Radeon RX 5700 8GB DirectX Versão 12 Versão 12