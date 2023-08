Jogo responsável no Brasil: promovendo jogo seguro e proteção ao jogador

O jogo responsável é parte fundamental dos cassinos online e das casas de apostas esportivas. Ele faz parte de uma política que discorre sobre a necessidade do planejamento do plano de proteção. Sendo assim, os cassinos e sites de jogos de azar, em geral, possuem um espaço dedicado a informações como estas. É como se comporta o mr bet casino e muitos outros, adotando medidas únicas que permitem que o jogador não seja prejudicado.

Conheça a seguir todas as informações mais importantes sobre este tipo de política como:

O que é;

Quem é responsável;

Tecnologias que facilitam;

Quais os prejuízos da não adoção da medida.

O que é o jogo responsável

Segundo consta o texto do Decreto-Lei Português que trata o assunto, um jogo seguro é aquele que assegura e conscientiza o jogador da complexidade envolvida no ato do jogo. Isso quer dizer que, de alguma forma, é necessário haver algum tipo de ação preventiva para que o controle seja sempre mantido.

Além disso, o DC também fala que é importante haver um plano relacionado ao que é e não é seguro para as práticas de apostas, tornando público, para que qualquer pessoa possa ter acesso e evitar comportamentos de risco. De forma bastante resumida, o que o órgão legislador tenta afirmar é que é necessário haver uma organização que divulgue o que são movimentações de risco para, assim, elas poderem ser cessadas o quanto antes.

Apesar de aqui no Brasil ainda não haver nenhum tipo de regulamentação oficial sobre o tema, o determinado naquele país serve ao menos como diretriz para todos os demais, constando uma série muito rica de indicações úteis. Estes cuidados são tidos para que nenhum jogador se veja em circunstância de vício ou de dívidas decorrentes de jogos em demasia. Manter a ordem destas atividades faz com que o jogo seja prazeroso, regular e saudável.

De quem é a responsabilidade pela promoção do jogo seguro

Não tendo legislação, não é obrigatório a nenhuma casa de apostas ou cassino fornecer aos usuários esse planejamento. Mas, em geral, o que encontramos é uma área onde o jogador pode ler algumas dicas sobre como se organizar frente aos jogos.

É importante saber que, além do que a plataforma oferece, o apostador deve ter ciência e comprometimento frente a seus atos. Dentro do que cada um deve se atentar, salientamos 3 principais fatores:

-Não tentar recuperar perdas ocorridas nas apostas.

-Não utilizar dinheiro destinado a contas ou demais obrigações para apostar.

-Não apostar valores muito altos de uma única vez.

Para fins de colaborar com um jogo responsável, no qual a integridade do jogador e a manutenção do seu patrimônio sejam preservadas, os cassinos em geral têm lançado mão do uso de inteligência artificial para auxiliar na questão dos jogos responsáveis.

Através dela, atitudes diferentes do comum podem ser observadas e impedidas. Além disso, também é possível contar com esta ajuda para classificar limites de apostas, bem como de tempo de uso e até mesmo de janela de acesso. Dessa maneira fica muito mais fácil manter o controle, já que o próprio cassino dá um “empurrãozinho”.

No que a não adoção de medidas de segurança e proteção pode resultar

Pode parecer bobagem para quem não está bem ligado no mundo das apostas, mas a adoção da política de jogo responsável é extremamente importante. O que acontece na prática é uma espécie de trava, que impede que o usuário siga por caminhos possivelmente tortuosos sem ao menos perceber que o está fazendo.

Dito isso, podemos entender que ignorar estes planejamentos colocam a pessoa em estado de vulnerabilidade. Isso significa que ela se torna propensa a praticar atos que podem colocá-la em risco, como fazer apostas altas, jogar compulsivamente sem parar, aportar montantes que farão falta no dia a dia. Sempre que houver disponível a política de jogo responsável, leia com atenção e utilize-se dos atributos que lhe forem ofertados. Não há arrependimentos em se precaver.