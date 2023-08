Jogos de RPG são destaques nos lançamentos da semana; confira

Starfield e Sea of Stars são os destaques entre os lançamentos da semana, que reúne dois RPGs muito aguardados pelos jogadores nos últimos tempos. Os títulos estão acompanhados ainda pelo jogo de plataforma e quebra-cabeças Trine 5: A Clockwork Conspiracy, o game rítmico Samba de Amigo: Party Central da Sega, o terror de sobrevivência Daymare: 1994 Sandcastle e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

Starfield – 1º de setembro – XBSX/S e PC

Starfield é um RPG de mundo aberto nos moldes das aventuras tradicionais da Bethesda que se passa em 2330, uma era em que a humanidade já colonizou o universo e agora explora seus limites. O jogador pode fazer seu próprio personagem em uma poderosa ferramenta de criação e então se unir ao grupo Constelação, aventureiros que partem em busca de artefatos raros espalhados por toda a galáxia.

O foco do game está em oferecer aos jogadores um vasto universo para explorar, com mais de mil planetas que podem ser visitados, diversos personagens para conhecer, inimigos para enfrentar e mais. A experiência pode ser personalizada ainda mais a fundo ao criar sua própria nave para combates espaciais, além de construir bases e dar tarefas para alguns membros de seu grupo para que garantir um fluxo constante de recursos.

Starfield deve trazer bastante liberdade ao jogador — Foto: Divulgação/Bethesda

Sea of Stars – 29 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Em Sea of Stars, os usuários acompanharão a jornada de dois jovens chamados Valere e Zale, guerreiros agraciados com o poder do Sol e da Lua. Os chamados Filhos do Solstício terão que viajar por todo o mundo para salvá-lo do maligno alquimista The Fleshmancer, enquanto tentam aprender a Magia do Eclipse que tem o poder para derrotá-lo.

O jogo foi desenvolvido pela Sabotage Studio, mesma produtora responsável por The Messenger, e presta homenagem aos clássicos da época do Super Nintendo como Chrono Trigger. Sea of Stars chega para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC por R$ 99,99. O game também estará incluso nos serviços de assinatura PS Plus (Extra e Deluxe) e Xbox Game Pass.

Sea of Stars é um RPG retrô com visual estilo 16 Bits nos moldes dos clássicos do Super Nintendo — Foto: Reprodução/Steam

Trine 5: A Clockwork Conspiracy – 31 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Trine 5: A Clockwork Conspiracy é o nova aventura da clássica série de plataforma e quebra-cabeça do feiticeiro Amadeus, a ladra Zoya e o cavaleiro Pontius. Após terem suas reputações manchadas, os guerreiros terão que lutar para proteger o mundo da ameaça de um exército mecânico. Os gráficos são em 3D e a jogabilidade em 2D (vulgo 2.5D), além de cada personagem contar habilidades próprias que podem ser usadas para lutar ou resolver puzzles.

Os usuários podem jogar sozinhos ou em multiplayer cooperativo para até quatro pessoas com um sistema de dificuldade adaptativa que muda de acordo com o número de jogadores. Trine 5: A Clockwork Conspiracy será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG Galaxy) por preços entre R$ 194,95 e R$ 88,99.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy traz um game cooperativo multiplayer no qual jogadores precisam unir suas habilidades para progredir — Foto: Reprodução/Steam

Samba de Amigo: Party Central – 29 de agosto – SW

Em Samba de Amigo: Party Central, os usuários precisam sacudir os controles Joy-Con do Nintendo Switch em certas direções de acordo com imagens mostradas na tela, além de ocasionalmente posar, dançar e completar certas tarefas como bater na mão de personagens. Há alguns modos criativos como Love Checker, no qual sua performance no jogo é usada para indicar sua compatibilidade amorosa com alguém e o modo competitivo online World Party.

A lista de músicas do jogo incluirá 40 canções famosas como “Break Free” de Ariana Grande, “I Really Like You” de Carly Rae Jepsen, “Plastic Hearts” de Miley Cyrus, além de clássicos como “I Will Survive” de Gloria Gaynor e covers de “Macarena” e “La Bamba”.

Samba de Amigo: Party Central traz um game de ritmo que utiliza os Joy-Cons como maracas — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Daymare: 1994 Sandcastle – 30 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Daymare: 1994 Sandcastle é uma prequel que se passa quatro anos antes dos eventos de Daymare 1998. No controle da agente Dalila Reyes da força especial H.A.D.E.S., os jogadores irão explorar um centro de pesquisa militar onde um experimento parece ter dado errado e há algo assustador se escondendo em suas profundezas. A gameplay em terceira pessoa traz ação e combate com armas e introduz um novo equipamento, a Frost Grip, capaz de congelar inimigos para facilitar um golpe letal.

Daymare: 1994 Sandcastle traz um game de sobrevivência e terror que se passa antes dos eventos de Daymare 1998 — Foto: Reprodução/Steam

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case – 29 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Hercule Poirot: The London Case marca a volta do brilhante detetive dos romances de Agatha Christie, agora em Londres. O game trará uma história original que introduz os jogadores ao ajudante Arthur Hasting conforme a dupla é encarregada de vigiar uma obra de arte que desaparece misteriosamente. As partes de investigação ainda permitirão que Poirot observe itens e interrogue testemunhas, além de explorar quebra-cabeças e seus mapas mentais que constroem perfis detalhados de cada suspeito.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case chega para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games e GOG Galaxy) por valores de R$ 214,90 a R$ 79.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case traz o famoso detetive dos livros de volta em uma nova aventura, agora em Londres — Foto: Reprodução/Steam

Taito Milestones 2 – 31 de agosto – SW

Taito Milestones 2 é a segunda coletânea de clássicos dos fliperamas dos anos 80 e 90 da fabricante Taito Corporation. A coleção inclui muitos jogos de nave, especialmente a versão de Darius II –baseada em um antigo fliperama com três telas horizontais. Já títulos como Kiki Kaikai nunca chegaram a deixar o Japão, mas usuários talvez conheçam sua sequência Pocky & Rocky do Super Nintendo de 1992. Taito Milestones 2 está disponível para Nintendo Switch por R$ 199 e traz mais de 10 games diferentes para os usuários.

Taito Milestones 2 apresenta clássicos dos fliperamas da empresa como The NewZealand Story e uma versão de Darius II com 3 telas — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Somerville – 31 de agosto – PS5 e PS4

Somerville é um game de aventura focado em narrativa, mas que se diferencia por não ter diálogos. Ao invés disso, o jogo se comunica apenas pelos eventos que acontecem ao redor do usuário, semelhante a Limbo e Inside. A história acompanha um sobrevivente que tenta se reunir com sua família após uma invasão alienígena, o que exigirá explorar os ambientes, correr de ameaças e resolver quebra-cabeças. Somerville já foi lançado nos consoles Xbox pelo Xbox Game Pass, mas chega agora também para PS5 e PS4.

Somerville é um jogo focado em narrativa que tem elementos familiares de jogos como Limbo e Inside — Foto: Reprodução/Steam

Norn9: Last Era – 31 de agosto – SW

Norn9: Last Era é um visual novel focado em narrativa e romances, no qual os jogadores acompanharão a história de doze “Espers”, seres com poderes super-humanos que foram reunidos em uma nave flutuante por uma instituição conhecida como “O Mundo”. Desenvolvido pela Otomate, o game é baseado em versões anteriores para PSP e PlayStation Vita, mas com vários extras que exploram a história dos personagens antes do enredo principal e também cenários fantasiosos como bônus. Norn9: Last Era está disponível para Nintendo Switch por R$ 249,94.

Norn9: Last Era é um game estilo visual novel com foco em romances sobre jovens com habilidades especiais em uma nave flutuante — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Under the Waves – 29 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Under the Waves conta a história de um futuro alternativo e tecnológico no ano de 1970. O game acompanha Stan, um mergulhador profissional que perdeu seu filho há alguns anos e tem se isolado no fundo do mar em seu trabalho para uma companhia de petróleo. Com uma jogabilidade de aventura focada em narrativa, os players terão que guiar o protagonista por ambientes imersivos enquanto lidam com eventos estranhos baseados nas memórias de Stan.

O game é desenvolvido pela Parallel Studio e publicado pela Quantic Dream, conhecida por títulos como Heavy Rain e Detroit: Become Human. Sua criação é fruto de uma parceria com a organização Surfrider Foundation Europe e promete levar uma mensagem sobre preservação dos oceanos. Under the Waves está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One por preços de R$ 149,50 a R$ 112,45.

Em Under the Waves as profundezas do oceano e o abismo do luto convergem em uma narrativa poética — Foto: Reprodução/Steam

Goodbye Volcano High – PS5, PS4 e PC

Em Goodbye Volcano High, os jogadores interpretam Fang, um dinossauro não-binário que estuda em seu último ano na Volcano High quando um meteoro começa a levantar preocupações sobre o fim do mundo. Durante o tempo que resta, será preciso escolher no que se dedicar, seja em estreitar laços com amigos, família, crushes, sua banda e mais. As escolhas e relacionamentos escolhidos pelos jogadores irão determinar como a história se desenrola.

Além disso, o jogo acompanha por um sistema de música interativo para botar pra fora o que não pode ser dito em palavras. A voz de Fang será dublada por Lachlan Watson, de O Sombrio Mundo de Sabrina da Netflix. Goodbye Volcano High chega para PS5, PS4 e PC.

Em Goodbye Volcano High, jogadores terão que escolher como passar seu último ano da escola antes que um meteoro destrua o mundo dos dinossauros — Foto: Reprodução/Steam

Deceit 2 – 31 de agosto – PC

Deceit é um game de terror que segue a fórmula dos jogos de intriga social, lembrando uma mistura de Dead by Daylight com Among Us. Os usuários ficam presos no velho Asilo Millhaven, porém dois deles estão infectados por demônios. Enquanto os impostores tentarão realizar rituais para levar todos para o Limbo por ordem do “Mestre do Jogo”, os outros sobreviventes tentarão descobrir quem eles são para eliminá-los antes que seja tarde demais.

Deceit 2 é um game multiplayer de intriga social que mistura elementos de Dead by Daylight com Among Us — Foto: Reprodução/Steam

Mega Man X Dive Offline – 1º de setembro – PC, And e iOS

Mega Man X Dive Offline é um jogo baseado na clássica franquia dos videogames, só que agora em uma versão offline. Os usuários poderão explorar mundos hipotéticos da franquia como parte dos Programas Caçadores, sendo possível recriar personagens clássicos como X, Zero e mais de 100 outros heróis e vilões da série. Será necessário enfrentar Dados Irregulares em um mundo digital chamado de Registro Profundo, tudo isso em uma jogabilidade de ação lateral como a dos clássicos Mega Man X de antigamente, porém com visuais em 3D. Mega Man X Dive Offline chega para PC (via Steam), Android e iPhone (iOS).