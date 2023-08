Jornalista Jackie Pinheiro é empossada presidente da associação dos colunistas do Acre

A Associação de Colunistas do Acre empossou nesta segunda-feira (29) a sua nova diretoria eleita, trazendo à liderança uma figura conhecida e respeitada no âmbito do jornalismo local. Jackie Pinheiro, uma jornalista de renome, foi empossada como a nova presidente da associação, trazendo consigo um histórico de compromisso com a excelência jornalística e uma visão clara para o fortalecimento do campo da mídia no estado.

Além de Jackie Pinheiro, outros membros talentosos e influentes também foram eleitos para papéis-chave na diretoria, contribuindo para a diversidade e o dinamismo da liderança da Associação de Colunistas do Acre. Vagno Di Paula assume a posição de vice-presidente, enquanto Nonato Vianna assume o cargo de secretário-geral.

A nova equipe diretiva também inclui Beth Passos como secretária adjunta, Ivete Martinello como tesoureira e Mirla Miranda como tesoureira adjunta. Charlene Carvalho, por sua vez, foi nomeada diretora de relações institucionais.

A eleição dessa equipe representa um passo significativo para fortalecer a Associação de Colunistas do Acre como uma voz unificada na promoção da ética jornalística, liberdade de expressão e qualidade de reportagem na região. A combinação de experiência e frescor trazida pela nova diretoria promete um futuro empolgante e promissor para a mídia local.

Jackie Pinheiro expressou sua gratidão pela confiança depositada nela e na equipe recém-eleita, enfatizando o compromisso de todos em elevar os padrões jornalísticos e garantir uma representação justa das histórias que moldam o Acre. Com uma equipe determinada e apaixonada, a Associação de Colunistas do Acre está pronta para enfrentar os desafios e oportunidades que se apresentam no cenário da mídia contemporânea.

“Quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos aos meus colegas de profissão, que me incentivaram a estar à frente da chapa aclamada. Recebi o apoio de todos e não encontrei nenhuma resistência ao meu nome”, afirmou a colunista ao ContilNet.

A nova diretoria assume suas funções imediatamente, traçando um caminho de colaboração, inovação e dedicação à comunidade jornalística e à sociedade acreana como um todo. Com liderança forte e uma equipe unida, a Associação de Colunistas do Acre está preparada para cumprir sua missão de informar, educar e inspirar.

Jackie Pnheiro estendeu os agradecimentos aos jornalistas que ajudaram durante sua trajetória profissional.

“Não posso deixar também de citar os nomes dos meus Mestres, que me ensinaram o pouco que sei: Sílvio Martinello, Zé Leite e Elson Martins (a quem chamo de meu pai no jornalismo, pois foi a pessoa que leu um texto que escrevi, gostou e me chamou para fazer parte do time do jornal O Repiquete, quando foi inaugurado, e que dois anos depois se transformou no jornal A Gazeta). Infelizmente o Elson está no Amapá e só chegará no dia 4 de setembro, mas me disse que está enviando boas energias”, relatou.