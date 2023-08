Jornalistas acreanas são recebidas pelo editor do jornal O Globo, Fábio Gusmão

No Rio de Janeiro para lançar o livro da jornalista Silvania Pinheiro Diniz, a convite da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil (Ajeb) daquela cidade, as jornalistas e escritoras da AJEB/AC, Socorro Camelo, presidente a vice-presidente, Edir Figueira Marques e a diretora Silvania Pinheiro foram recebidas nesta manhã (17), pelo jornalista e escritor do Jornal O Globo, Fábio Gusmão.

Jornalista há 28 anos, foi repórter investigativo. Atuou como editor-assistente, editor de Geral e editor de Projetos Especiais da Editora Globo. Atualmente é editor responsável pela Editoria Rio dos jornais O Globo e Extra. Os seus últimos desafios foram nas editorias de combate à desinformação, Fato ou Fake, Radar e do blog “Na base de dados”.

Coordenou pelos jornais O Globo e Extra o consórcio de veículos de imprensa no Brasil que trabalharam em conjunto na busca de dados sobre infectados pela Covid-19, assim como os mortos pela doença.

Fábio ganhou alguns prêmios de jornalismo, entre eles o Prêmio Esso de Reportagem (2005), Prêmio Embratel de Reportagem (2005), XXII Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo (2005), Tim Lopes de Jornalismo Investigativo (cinco anos consecutivos) e menção honrosa no XXVII Prêmio Vladimir Herzog.

Dona Vitória

Em conversa com as jornalistas, Gusmao contou sobre seu livro “Dona Vitória da Paz”, a história da uma idosa de 80 anos que gravou a rotina do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, na Ladeira dos Tabajaras, no ano de 2004.

A identidade de Dona Vitória somente foi revelada este ano, após passar seis anos sob proteção da justiça. Joana Zeferino da Paz, que acompanhou o crescimento do tráfico de drogas com uma câmera nas mãos, fez várias denúncias até receber a atenção de um policial que a fez conhecer Fábio Gusmão, levando a um trabalho que levou um ano e meio para sua elaboração. O livro já virou filme e deve estrear no ano que vem e tem como estrela a atriz Fernanda Montenegro. O filme está sendo produzido pela Conspiração, um Original Globoplay.

Acre

Edir Marques e Silvania Pinheiro deram de presente ao jornalista livros de autoria delas. Gusmão ressaltou seu amor pelo Acre, especialmente pelo acolhimento diferenciado dos acreanos . Ele já esteve várias vezes no Acre participando de vários eventos do Ministério Público Estadual (MPE) quando Socorro Camelo coordenava a Comunicação do órgão.