Jovem de 20 anos é assassinado após ter casa invadida em Rio Branco

O jovem Gabriel Barreto de Oliveira, de 20 anos, teve a casa invadida e foi assassinado com três tiros na noite deste domingo (27), na Travessa Buriti, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Gabriel estava dentro de casa quando percebeu a presença de dois criminosos chegaram na frente da residência dele, e com chutes arrombaram o portão de madeira e entraram no local.

Para tentar se proteger, o jovem ainda chegou a correr, pulou o muro, caiu em uma residência e acabou escorregando na lama. Os criminosos perseguiram o jovem e efetuaram três tiros que acertaram o rosto e o peito da vítima. Após a ação, os bandidos fugiram correndo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico e avançado para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Gabriel.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).