Jovem de 27 anos morre com fungo no pulmão depois de alugar casa infestada de mofo

Um homem de 27 anos morreu após se mudar para uma casa infestada de mofo na cidade de Oldham, no Reino Unido. Segundo o legista do caso, foram encontrados traços de fungos em seus pulmões. Luke Brooks e sua mãe, Patricia, além de outros três familiares moravam na casa alugada. Ela relata que o jovem chegou no local saudável mas passou a ter resfriados constantes, até sofrer uma convulsão que o levou a óbito em outubro do ano passado.