Jovem expõe traição de namorado durante reunião de família e vídeo viraliza; assista

Inicialmente, a família da menina acreditava ser um momento para uma “declaração de amor” ao rapaz. “Essa filmagem vai ficar pra sempre”, ironiza a jovem, que é correspondida por risos e brincadeiras dos familiares. No entanto, quando ela expõe a traição do ex, um silêncio toma conta do salão, enquanto o rapaz fica calado e tenta se esquivar da situação.

ela JANTANDO ele e a família sem dar um piu lkkkk pic.twitter.com/iOEk8gWn0B — seu vilão 😡 (@brbzzx) August 7, 2023

— Sua família vai morrer de orgulho e vão adorar saber — afirmou a jovem no vídeo.

Publicação viral resulta em mais de 25 mil seguidores

No perfil do Instagram, Helena agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo após a publicação. Ela contou ainda, que não esperava a repercussão, que já resultou em mais de 25 mil seguidores para sua página na rede social.

“Infelizmente, eu precisei passar por isso para finalmente conseguir por um ponto final”, diz na postagem.

Questionada pelos seus novos seguidores se teria retornado com o ex após o vídeo, ela afirma que “não”. “Algumas pessoas estão me perguntando se a gente voltou, e queria deixar claro, que a reposta é não. Nosso relacionamento começou em 2015, passamos por algumas idas e vindas mas nada envolvia traição”, pontuou a jovem que diz vai continuar a se dedicar aos caminhos do agro.

Jovem expõe traição de namorado durante reunião de família e vídeo viraliza — Foto: Reprodução Instagram