Jovem que teria sido jogada nua em rio segue desaparecida; bombeiros fazem buscas

Uma equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com apoio das forças de segurança da fronteira, continuam as buscas pelo corpo de Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, que desapareceu às margens do Rio Acre, desde a tarde da última segunda-feira (21), em uma comunidade de Brasiléia.

Os policiais procuram, ainda, pelo suspeito, que supostamente teria cometido o homicídio e jogado o corpo de Rayres dentro do rio. A equipe de busca já percorreu cerca de 1500 metros rio abaixo utilizando uma malhadeira, no entanto, nada foi encontrado.

Durante as buscas, um dos bombeiros foi ferrado por uma arraia, mesmo sendo atingido de raspão, ele foi encaminhado ao hospital para receber os devidos cuidados com o corte.

Relembre o caso

Horas após Rayres ser vista pela última vez, moradores do bairro José Braúna relataram ouvir gritos de socorro às margens do Rio Acre. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas imediatamente.

Ainda na segunda-feira foram encontradas a bicicleta de Rayres, em uma parte rasa do rio, além de peças de roupas manchadas de sangue. Familiares de Rayres rapidamente identificaram essas roupas como pertencentes à jovem desaparecida.

Já no final da tarde da quarta-feira (22), 600 metros abaixo do local onde foram encontras as coisas de Rayres, foi encontrada uma muda de roupa masculina dentro de uma sacola preta. O pai do suspeito conformou que a roupa seria do filho. As autoridades supõem que o possível autor do crime teria tirado a roupa após matar a jovem.