Jovem sai para comprar cerveja em bar e quase é morto na Baixada da Sobral

O jovem Francisco Felipe Silva de Souza, 20 anos, foi ferido a golpes de faca na manhã deste domingo (13), em um bar localizado na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da mãe da vítima, Francisco Felipe estava na companhia da família bebendo, quando foi até um bar para comprar mais uma caixinha de cerveja e um isqueiro. Ao chegar no estabelecimento comercial, o rapaz acabou se desentendendo com um homem ainda não identificado, que depois de uma rápida discussão, se apossou de uma faca e desferiu dois golpes contra Francisco Felipe, sendo que um acertou na lateral do abdômen e outro no tórax da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Com medo de morrer, Francisco Felipe correu do bar até a própria residência e pediu ajuda a familiares dele e pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico 07, para prestar os primeiros atendimentos e os socorristas estabilizaram o quadro clínico da vítima. Francisco foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde considero grave.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo acusado de esfaquear a vítima, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).