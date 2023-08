Jovem sem habilitação dá partida em carro e cai de penhasco em Fortaleza do Abunã

Um jovem de 22 anos, de identidade não revelada, sofreu um acidente na tarde desde sábado, 19, após dar partida em carro estacionado e cair de uma altura de 30 metros de um penhasco, em Fortaleza do Abunã (RO).

Segundo informações de testemunhas, o homem estava com amigos acampando quando o condutor do veículo pediu que ele fosse ao carro pegar um objeto e lhe entregou a chave. Ao entrar no veículo, o rapaz, de acordo com informações, não possui habilitação, decidiu dar partida no veículo, que estava estacionado à beira de um penhasco, e caiu numa altura de 30 metros.

Ainda de acordo com testemunhas, o carro capotou diversas vezes e mesmo com a gravidade o jovem saiu do veículo, andou alguns metros, mas acabou desmaiando em seguida, sendo levado ao hospital. Na unidade, a equipe que avaliou o rapaz, disse que, apesar da gravidade, ele não teve lesões ou ferimentos graves.