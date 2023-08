Jovens católicos criam vaquinha para criar centro de estudos tradicionais da religião no Acre

Um grupo formado por oito jovens do Acre se reuniu para conseguir um feito histórico: criar o primeiro centro de formação e estudos intelectuais da tradição católica no estado.

O sonho antigo surgiu antes da pandemia, quando os jovens decidiram se organizar em um grupo de Whatsapp, com cerca de 40 pessoas, para iniciar a criação do instituto. A ideia deles é se aprofundar mais nas teorias tradicionais, e mais conservadoras do catolicismo, diferente do que é ensinado nas catequeses no Acre.

“Não é uma ideia de hoje. É um grupo onde nós reunimos pessoas com maior afinidade na doutrina católica tradicional, diferente do que normalmente nós vemos aqui, mais a teoria da libertação”, explica Fábio Esteves, presidente do grupo.

Na época da criação do grupo, o propósito era criar uma associação com CNPJ, que promovesse cursos, catequeses e trouxesse padres de outros estados para realização de eventos.

Por conta do período de isolamento, os jovens não conseguiram levar o plano para frente. Agora, o grupo finalmente deu o pontapé inicial para criação do centro e precisa de doações para custear as despesas cartorárias, a criação da identidade visual do Instituto e iniciarmos nossos trabalhos com a edição e publicação de livros.

São José Luis Sanchez del Río

O nome escolhido para o Instituto, faz uma homenagem a um santo mexicano, São José Luis Sanchez del Río. O presidente explica que a escolha do patrono se deu por alguns motivos importantes.

“Ele é latino. É um santo mexicano, que entende ao menos um pouco, que a gente consegue se identificar no nosso contexto acreano. De um lugar quente, pobre, de dificuldades. Outro motivo é a contemporaneidade desse santo. Ele é do século passado. Não é um santo de 2000 mil anos. É um santo de agora, para mostrar que ainda podemos ser santos, cristãos e católicos”.

O instituto já tem um corpo diretor formado por presidente, vice, secretários, conselheiros fiscais e tesoureiro. O grupo vai abrir para a inscrição de novos associados. O valor da mensalidade para os integrantes é uma contribuição de R$ 35. Porém, a quantia não é suficiente para dar ainda mais corpo ao projeto. Por esse motivo, o grupo decidiu criar uma vaquinha online.

A meta de arrecadação é de R$ 5 mil. Para ajudar os jovens, basta clicar aqui.