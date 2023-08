Jovens são alvejados por disparos de arma de fogo em Sena Madureira

Dois jovens foram feridos por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (15), no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira (AC). As circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Os feridos foram prontamente socorridos e transportados para o Hospital João Câncio Fernandes, onde receberam atendimento médico imediato. O hospital confirmou que ambos os jovens estão em condição estável, porém, os detalhes sobre a extensão de seus ferimentos ainda não foram divulgados.

As autoridades policiais estão no local investigando o incidente e buscando informações que possam esclarecer as circunstâncias e a motivação por trás dos disparos. As identidades dos dois homens vítimas do disparo ainda não foram reveladas.

Com informações do Yaco News