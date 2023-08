Juiz tem inscrição indeferida e sete disputam vaga de novo desembargador no Acre

No início do ano, o Tribunal de Justiça do Acre lançou a portaria que abria o processo de abertura do concurso público que iria escolher o novo desembargador do pleno. A vaga ficou aberta após a aposentadoria voluntária de Pedro Ranzi. Ao todo, na época, oito juízes haviam sido inscritos.

Porém, na última quarta-feira (16), o TJ divulgou no Diário da Justiça Eletrônico, a lista final dos nomes que deverão disputar a única vaga. Entretanto, não mais com oito candidatos, e sim, com sete. Acontece que o juiz Fernando Nóbrega da Silva teve a inscrição indeferida e ficou fora da disputa.

Segundo o TJ, a escolha será a partir de uma série de critérios – entre eles, produtividade – e, ao final do processo, os 11 desembargadores que estão na ativa, irão escolher a partir de merecimento.

De acordo com o edital, a previsão para que os magistrados escolham o (a) novo (a) integrante, é de no máximo 60 dias.

Conheça os 7 candidatos oficiais

Dr. Lois Carlos Arruda

Juiz de Direito Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco (Juiz-auxiliar da Corregedoria

Dr. Raimundo Nonato da Costa Maia

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco

Dra. Mirla Regina da Silva

Juíza de Direito Titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Rio Branco

Dra. Olívia Maria Alves Ribeiro

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Dr. Marcelo Coelho de Carvalho

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Dra. Maha Kouzi Manasfi e Manasfi

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Rio Branco

Dr. Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco