Justiça atende Lívia Andrade e sai à procura da mãe de Pétala Barreiros

A briga judicial entre a mãe de Pétala Barreiros e o casal Lívia Andrade e Marcos Araújo teve um pequeno avanço, mas não saiu exatamente do lugar. Isso porque, ao que parece, encontrar Eunice Barreiros tem sido mais difícil do que encontrar ouro ou até mesmo Wally — quem tem mais de 40 vai entender a referência!

Esta coluna, que tem acompanhado o caso com olhos atentos, descobriu que no dia 22 de junho foi expedido um novo mandado para que Eunice seja citada. O endereço apontado é em São Paulo, e essa é apenas mais uma dentre as tentativas de localizar a senhora.

A mãe da ex-peoa poderá ser citada por hora certa, desde que o oficial de justiça entenda que Eunice está se ocultando. Que em bom português quer dizer: que ela esteja se escondendo para não ser citada pela Justiça.